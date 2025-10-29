茂迪：日本訂單可望延續明年整年 海外比重上看7成
太陽能廠茂迪總經理葉正賢今天表示，深耕日本等海外市場有成，今年6月順利在日本獲得大筆訂單，訂單可望延續到明年整年，海外出口比重達65%至70%水準。
台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展今天登場，葉正賢說，茂迪以防眩光太陽能板、勻光式透光模組及具防冰雹功能的可彎曲太陽能板為展出重點。
葉正賢表示，台灣太陽能廠若主打標準品恐無法與紅色供應鏈對抗，茂迪採取差異化策略，積極發展具特色的新產品應對，不僅在日本、歐洲及東南亞等海外市場有不錯斬獲，上半年維持穩健獲利。
葉正賢說，茂迪今年6月在日本市場獲得大筆訂單，訂單可望延續至明年整年，過去台灣與海外出貨比重各占一半，目前海外出貨比重攀升到65%至70%水準。
