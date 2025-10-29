MaiCoin 集團旗下現代財富科技獲雙認證肯定 員工有這二好康

MaiCoin集團為台灣虛擬貨幣領導品牌，以合法合規為核心理念，致力於打造健康正向的永續職場文化，旗下現代財富科技有限公司憑藉對員工健康促進與運動風氣的長期投入，近期連續獲得運動部「運動企業認證」、衛生福利部國民健康署「健康職場促進自主評核合格證明」雙重肯定，員工每年有3萬元健康促進補助，入職即享30天不扣薪事病假，為MaiCoin打造幸福企業的努力再添重要里程碑。

「運動企業認證」評估涵蓋四大面向，包括員工內部參與、永續性、創意性與運動相關合作，MaiCoin在各項指標上皆展現具體作為，每位員工每年可申請新台幣3萬元健康促進補助，可用於參加運動課程、健身訓練、健康檢查等，同時提供入職即享30天不扣薪事病假，讓員工能兼顧健康與工作表現，實踐聯合國永續發展目標（SDGs）所倡導的安全與尊嚴勞動環境。

MaiCoin集團亦長期贊助鐵人三項賽事，以跨界合作、贊助與知識分享等形式，支持台灣運動產業生態的永續發展，今年已連續5年贊助IRONMAN墾丁國際鐵人三項賽，並在位於台北市的八德營業所（MaiCoin 台北門市）舉辦運動講座，邀請鐵人選手與專業運動員分享訓練經驗，展現SDG 17「多元夥伴關係」精神，透過跨界合作促進社會運動風氣。

MaiCoin集團所做的努力不僅獲得運動企業認證，旗下現代財富科技有限公司近期亦通過衛生福利部國民健康署頒發之「114年健康職場促進自主評核合格證明」；該評核依據衛福部健康職場指標，從制度規劃、員工健康促進、多元福利與永續發展等面向進行審查，代表企業在職場健康治理上的實質成效與持續推動力，此一肯定再次彰顯MaiCoin對員工福祉與永續經營的重視。

MaiCoin集團表示：「MaiCoin集團作為台灣交易量領先的虛擬貨幣領導品牌，我們深信企業永續經營的關鍵不僅是合法合規，更在於打造正向、健康的幸福職場，感謝運動部與衛福部的雙重肯定，未來我們將持續以安居樂業為核心，以多元形式持續促進企業內部運動風氣，讓每位員工在工作與生活之間找到平衡。」