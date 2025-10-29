機捷 A14 滲水問題排除 交通部：將與 T3 航廈同步啟用

桃園機場捷運A14車站工程進入最後衝刺。交通部長陳世凱日前偕同鐵道局長楊正君、桃園國際機場公司董事長楊偉甫前往A14站及桃園機場第三航廈（T3）視察，現地確認A14站地下水積水問題已完全排除，結構無滲漏疑慮，並強調A14車站將配合T3航廈啟用時程同步通車。

交通部指出，A14車站漏水問題並非推諉桃園市政府處理，部內自今年起三度邀集相關單位會勘，滲漏情形已於兩個月前徹底解決。A14站工程目前施工正常，將全力確保2027年底與T3航廈同步啟用。

交通部說明，A14站最初於機場捷運興建階段即先完成4個月台結構，並於T3航廈下方B3層預留車站空間。由於T3主體與A14站分期施工，新舊結構介面產生落差，導致早期出現滲漏水狀況。

陳世凱指示桃機公司及鐵道局共同研擬改善方案後，自6月起採行「近灌遠排」工法，在A14站B3層以化學藥劑灌漿止漏，並於T3周邊搭設抽水井降低地下水位。經過連月施工，滲水已完全排除，地下水不再滲入結構層，CU05標廠商現可全力推進施工。

交通部透露，陳世凱9月19日親赴現場視察，深入已開孔之月台隧道檢視排水狀況，確認「近灌遠排」成效良好，並肯定工程團隊與廠商的努力，強調A14站必須確保如期與T3同步啟用。

針對外界關注的CU05標主包商宏昇公司與分包商隆銘公司合約紛爭，交通部澄清，該爭議屬民間商業糾紛，不影響主體工程。宏昇公司已另行委託其他分包商承接未完成作業，鐵道局評估不影響工期與品質。交通部將持續督導，確保工程進度按計畫推進，目標116年底A14站與T3同步啟用。

機場捷運A14車站為桃園機場聯外捷運系統核定車站之一，位於T3航廈主體下方，採地下三層共構設計，未來將連結桃園機場、高鐵桃園站與台北車站等主要運輸樞紐。

目前A14站後續工程包括車站建築裝修、水電與環控、電梯與電扶梯、新增出入口及避難通道施工，同時整合核心機電、自動收費、行李處理與航班資訊系統設計採購。

交通部強調，A14站完工後，將使國際航廈與國內交通網路緊密銜接，提升國門通行效率，並配合桃園航空城及沿線都市發展，帶動區域經濟與就業成長，打造國際級交通樞紐新門面。