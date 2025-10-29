北市社宅搶翻天還「過度公證」 議員：恐耗上億元

北市社宅民眾搶翻天，議員發現市府與住戶每次簽約都要公證、共攤費用，但今年訴訟率不到1％，批市府過度公證亂象，要是全市社宅都出租，恐耗1.13億元，建議改為「公證一次、一約到底」，可省續約上億元公證費。住都中心說，已與都發局研議辦理方向中。

內政部興辦社會住宅出租辦法、北市社宅出租辦法第15條規定相關規定，社宅租賃期限最長為3年，得續約1次且契約須經公證，以保障租賃雙方權益，並可透過強制執行程序解決紛爭，避免冗長訴訟程序，加速社宅資源輪替。

議員侯漢廷發現，北市社宅現行公證制度過度繁瑣、成本高昂且效益低落，每次簽約，市府與住戶須負擔各半的公證費用，也成住戶入住前必繳的額外成本，3年後續約要再次公證。

他舉例，若全市規畫的2萬3218戶社宅皆依現行方式公證，每戶費用2250至7500元，以中間值4875元計算，一次全部出租的公證費1.13億元，3年一簽一公證，市府年均支出近3800萬元。但今年至8月招租入住的社宅戶數7958戶，法院訴訟案61件，訴訟率僅0.77%。

侯漢廷批評，社宅租約一律公證，變相擾民也隱藏對住戶的不信任。另，遞補戶僅能承接前一戶剩餘租期，不論天數都須重新簽約且負擔公證費，甚至提前面臨租金調漲，形成「一屋兩制」的不平等待遇。他要求，減少次數為「公證一次、一約到底」，也要保障遞補戶的租期與租金。

都發局長簡瑟芳回應，依現行的社宅出租辦法，每3年必須重新檢核住戶的承租資格及調整租金。她承諾，就法律層面研議公證制度的可行性，也認為只要對市民好，市府來改革，公證團體都會支持。

住都中心補充，北市至今年啟用社宅共42處、1萬966戶，社宅公證費用每戶依房型及坪數不同，約為4500元至7500元，由承租人與市府各自負擔一半。

住都中心說，以已啟用社宅預估公證費，市府負擔總額約3500萬元；年度公證費支出費用仍依該年度簽約案場數量計算，如下半年啟用經貿、樟新、六張犁及南港機廠4處社宅共2474戶，市府負擔總額790萬元。

至於遞補戶租期保障，住都中心提及10月起簽訂的租賃契約，租期皆調整為3年1約，新啟用社宅及遞補戶的租約皆為3年，並都辦理2次簽約公證。