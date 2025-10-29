老爺酒店線上旅展11月4日限時登場 住宿券最低2折起

為搶攻年末出遊商機，老爺酒店集團自11月4日中午12點起至11月10日推出「老爺感謝季」線上旅展，並於11月7日至10日同步現身南港展覽館「台北國際旅展」。今年主打全台10家老爺通用「3,400元聯合住宿券」與「2,080元聯合餐飲券」，並瞄準長天數度假族群，推出「9,999元知本老爺雙人三天兩夜住宿券」、「26,299元礁溪和式四人三天兩夜住宿券」及「13,499元溫泉酒店三天兩夜聯賣套券」。

另針對家庭客群推出「3,999元新竹老爺家庭客房住宿券」與「4,299元台南老爺家庭客房住宿券」等近30款熱銷商品，全面2折起。線上購券即抽「金豬食堂」雙人套餐及頂級老爺套房住宿券等大獎，總價值逾百萬元。

每年旅展經典必敗的「3,400元聯合住宿券」，持券可任選全台10家老爺飯店使用。今年適用住宿組合高達16種，打破票券單一玩法，民眾可彈性運用搭配。旅展期間買20張送2張、買30張送3張，以此類推，買越多越划算，為親友、企業福委團購首選。

為鼓勵國人出遊，老爺酒店集團針對「3,400元聯合住宿券」再祭出限時加碼優惠，3月至10月期間持券入住北投老爺，每房享一位不佔床孩童免費入住贈早餐；2026年3月至5月平日持兩張券入住台南老爺行旅，立即加贈一晚，等同連住三晚，再享房型升等。礁溪老爺則是特別推出持兩張券即享雙人體驗得天露營區含早餐，明年6月底前平日入住再加碼第三人免費，適合親子出遊或攜毛小孩共創美好回憶。

使用一張「聯合住宿券」可任選老爺酒店集團旗下7個據點入住，包括南港老爺、台中大毅老爺、台南老爺等三家老爺行旅，以及台北老爺、新竹老爺與兩家老爺會館。使用兩張可選擇知本老爺或北投老爺酒店，雙人住宿含早餐，再加贈館內抵用金，等同2折起。使用三張平日可入住礁溪老爺雙人洋式標準套房一泊二食，早餐可選擇雲天自助餐或岩波庭早午餐定食，年底前預約明年暑假住宿，再享小旺日不加價。

老爺酒店今年多款熱銷商品推出「買10送1」優惠，最適合精打細算小資族群。住宿券部分，東台灣度假首選的知本老爺酒店推出「6,999元雙人抗漲住宿券」和「9,999元四人好行住宿券」，通通買10張送1張，入住享一泊二食，再加贈接駁服務。北投老爺酒店則推出「5,999元景緻客房住宿券」買10送1，每張享雙人入住一晚含早餐，指定日期贈一位不佔床孩童免費入住。素有旅店美術館之稱的台中大毅老爺行旅，雙人入住旅人客房含早餐每晚2,999元起，限時加碼買10張贈1張。

年末聚餐時刻少不了超值餐券優惠，經典必敗的「2,080元聯合餐飲券」可用於全台老爺旗下12家餐廳，買10張送1張、買20送2張，適用台北老爺Le Café咖啡廳雙人自助午餐或晚餐，多國美食任挑任選。步行5分鐘即可抵達LaLaport的南港老爺，則是推出「888元Soft Kitchen餐券」，買10張送1張，年底前使用免費升級原價1,180元套餐。礁溪老爺主打每套11張「10,000元午餐揪團饗樂券」，每張單人享雲天餐廳自助午餐，佐蘭陽平原美景。北投老爺則推出「1,399元PURE餐廳餐飲券」，買10張送1張，享單人午間純粹套餐，再贈沐泉療中心平日下午120分鐘泡湯體驗。

迎接年末全家出遊熱潮，新竹老爺酒店推出「3,999元四人豪華家庭房住宿券」，每人每晚最低千元有找，再搭配新竹老爺平假日適用的「850元Le Café咖啡廳自助餐券」，一家大小食宿雙重滿足。礁溪老爺限量推出「19,999豪華樓中樓住宿券」，享受雙層獨立空間及半露天浴池，四人入住含早餐，再贈岩波庭晚餐。文青首選的台南老爺行旅則推出「14,000元行旅客房住宿套券」，內含6張雙人住宿券，平均每晚2,333元起，適合親友出遊彈性運用。

氣溫遽降，正值泡湯旺季，老爺酒店集團搶攻長天數度假商機，推出多款三天兩夜住宿券。主打「13,499元溫泉酒店聯賣套券」，可雙人入住礁溪老爺洋式標準套房一晚含早餐，再任選知本老爺或北投老爺一晚，一次體驗兩家經典溫泉酒店。知本老爺推出「9,999元雙人三天兩夜住宿券」，連住兩晚萬元有找，線上限量300張。礁溪老爺則主打「26,299元和式山景房三天兩夜住宿券」，四人連住兩晚含早餐，再贈雲天自助晚餐一次，年底前預訂明年暑假入住，還可享小旺日不加價優惠。

為感謝消費者長期支持老爺酒店，今年線上旅展連續七天每日中午12點推出「經典商品回歸」，包含礁溪老爺三天兩夜樂活假期、知本老爺呆萌町主題房、台北老爺尊爵三人房、台中大毅老爺行旅雙人住宿券買10送1等，限時限量，售完為止。

旅展期間單筆消費即可參加抽獎，首三日購券單筆即抽食宿雙饗大獎，獎項內含韓國人氣名店「金豬食堂」雙人套餐、老爺集團聯合住宿券一張。11月7日-11月10日單筆消費則抽頂級老爺套房住宿券，使用LINE Pay結帳滿15,000元限量再享最高回饋450點。