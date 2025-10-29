若家人近日過世 這樣做也可以去郵局領普發一萬

普發一萬的特別預算10月23日公布生效後，相關登記預計於11月5日正式啟動。財政部表示，民眾若在10月23日（含當日）後亡歿，只要符合申請資格者，仍可以領取普發現金，但只能去郵局領取款項。

有民眾詢問，家人突遇事故往生，亡歿日期在普發一萬的預算公布生效日（10月23日）後，是否還可以請領普發現金？財政部的普發一萬現金官網表示，民眾於10月23日（含當日）後亡歿，需請亡歿者家屬或其受託人先電洽1988專線，並提供給1988專線亡歿者死亡證明及戶籍謄本證明文件影本，經確認符合領取資格且未領取等相關作業程序後，再由1988專線通知亡歿者家屬或其受託人前往郵局領取款項。

財政部表示，符合領取資格之亡歿者家屬或其受託人前往郵局領取時，應檢附亡歿者之死亡證明正本或除戶戶籍謄本正本，並請家屬或其受託人填寫切結書，交付郵局存查。