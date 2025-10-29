瑩碩過動症藥品授權韓商丸仁製藥 搶攻6億市場商機

瑩碩（6677）29日宣布，與韓國前50大藥廠丸仁製藥 (WhanIn Pharm. Co., Ltd.）簽署高門檻口服學名藥MPH的韓國地區專屬授權合約。根據合約，瑩碩將獲簽約金、階段里程碑金，以及產品上市後的供貨收入；丸仁則負責藥品在當地的生體相等性（BE）試驗、藥證申請與市場銷售。

由於在韓國尚無相同成分的學名藥獲准上市，加上原廠專利藥供貨不穩定，MPH可望搶下韓國市場的首發學名藥，分食逾千萬美元的市場商機。

瑩碩總經理顏麟權表示，MPH為治療注意力不足過動症（ADHD），主要機制是透過增加腦中多巴胺和正腎上腺素來改善注意力、減少過動與衝動等症狀，俗稱「聰明藥」。MPH的原廠專利已過期，瑩碩透過自有技術平台開發出18、27、36及54毫克等四種劑量的長效錠劑，其中18與36毫克產品已取得台灣藥證、27毫克產品也提交台灣藥證審查，在台灣市場擁有穩定的需求與銷售量，如今將此四種劑量品項一次授權給韓國藥廠，代表瑩碩的技術實力獲得的肯定，將進一步搶攻海外市場商機。

本次授權的丸仁製藥為一家總部位於首爾的韓國上市公司在中樞神經與精神障礙藥品的生產與銷售具有市場領導地位。

根據韓國食品藥物安全部(MFDS)的統計，韓國的ADHD病患數逐年增加，過去五年平均成長23.9%，尤其是學生族群成長快速，帶動相關治療藥物需求同步增長。MPH原廠藥去年銷售額達新台幣6億元 (2,200萬美元)，目前尚無與原廠同成分且同劑型的學名藥獲准上市。

值得注意的是，自去年下半年起，原廠藥出現供貨異常，市場頻傳短缺，由於其他替代藥品的治療效果不佳，加上該藥物的技術門檻高且需特殊生產設備，迄今尚無業者投入開發，面對高增長潛力的韓國市場，MPH若能順利上市，將有機會獨占份額。

顏麟權表示，瑩碩擁有多項自有技術平台，專注開發高門檻、高利基的學名藥產品，本次合約的簽署，代表瑩碩再一次成功拓展海外市場版圖，對未來業務的增長具有重要意義，藉由MPH於韓國市場的布局模式，有機會複製至其他區域市場，為公司營運增添新成長動能。

根據The Insight Partners研究指出，2024年全球ADHD治療市場規模約314.2億美元，隨著民眾對ADHD認知的提高，以及新治療選項的問世，全球ADHD藥物市場規模將持續擴增，預估2031年將達662.7億美元，期間年複合成長率10.8%。