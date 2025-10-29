開獎了！新北社宅招租抽籤 三峽國光二期中籤率破3成
社宅僧多粥少，每次抽籤總是擠破頭，「新北市1+10處青年社會住宅」近期聯合招租電腦抽籤作業，吸引8366件申請，三峽國光二期社宅，因鄰近台北大學、北大國小、龍埔國小、三峽國中，三鶯線預計明年通車，該社宅距三峽站步行約3分鐘，通車後雙北通勤族將受惠，成為近期最受關注的新北社宅。
新北住都中心28日完成「新北市1+10處青年社會住宅」聯合招租電腦抽籤，在律師見證下全程直播，確保公開、公平、透明。新完工招租的三峽國光二期社宅中籤率逾30%。
新北住都中心副執行長林士森指出，三峽國光二期社宅屬於大型社區開發，共有5個基地，採「分批完工、分階段招租」策略，可縮短市民等待時間，確保社宅持續性供給。此次開放申請A區規畫為套房、兩房、三房共611戶，為避免正取民眾久候，採「分棟分批」方式安排入住，今年12月起可安排看屋、選屋及簽約入住作業，依中心規畫分批通知辦理。
28日也同步抽出10處既有社宅遞補名單的輪候號碼排序，包含新莊新豐、新莊副都心、新店央北、新店斯馨1號、新店斯馨2號、土城大安、土城永和、土城明德、板橋永翠及中和安邦等，住都中心將視各社宅遞補情形，依序通知備取民眾前往看屋、選屋並辦理簽約入住。
