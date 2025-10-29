全家牽手亞馬遜！4400家門市變跨境物流站 小賣家一張護照就能賣全球

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家× 亞馬遜全球開店 推個人、中小型賣家跨境寄件物流服務，全台4400店隨到隨寄。全家/提供
跨境電商正夯，全家29日宣佈攜手全球電商龍頭亞馬遜，助攻個人與中小型賣家跨出台灣、賣向全球。全家表示，此服務鎖定自由工作者、創業青年、斜槓族等個人與中小型賣家，將可簡化過往自行送運跨境包裹的繁瑣物流程序，只需一本台灣護照，就能將商品直通亞馬遜平台的3億活躍用戶。

據統計，全球超過半數消費者曾有海外電商平台購物經驗，顯示跨境網購商機不容忽視。全家看好跨境電商為台灣個人與中小型賣家藍海市場，即起與「亞馬遜全球開店」獨家合作「跨境物流寄件服務」，並以「貨物隨到隨寄」、「專業報關」兩大服務，將全國超過4,400間店舖化身為跨境物流的寄件首站，協助台灣賣家無痛銷售往全球5大站點。

「跨境物流寄件服務」流程簡便，賣家接收到訂單後，只需在「數位跨境寄件平台」完成訂單資訊登打及線上付款完成付費，再至全台任一「全家」使用FamiPort機台，透過 「輸入寄件編號、物流單號」、 「列印寄件貼紙」兩大步驟，就可將包裹交給店舖夥伴，後續全家將透過逆物流系統完成台灣寄送流程，再經由跨境物流商DPD Taiwan宇迅國際完成報關作業，送抵海外買家手上，讓跨境銷售時常卡關的「跨境物流」輕鬆完成。

隨著全球電商市場持續擴張，跨境銷售正成為台灣賣家的新藍海，根據DHL 發布的《 2025 年全球電商產業趨勢報告》指出，約有55%的消費者曾有海外電商平台購物經驗，當中約48%的消費者每月至少跨境網購一次，而美國則位居全球消費者喜愛的第二大海外網購市場。

全家便利商店數位金融部部長劉東豪表示，過往個人與中小型賣家若要將商品銷售至海外市場，僅能透過第三方業者或國際貨運寄往海外，並需自行或委由廠商完成報關、稅務申報等，繁瑣流程導致跨境銷售不易，讓個人賣家卻步。此次全家與全球電商龍頭亞馬遜共同推出「跨境物流寄件方案」，與策略夥伴共構數位化之物流全流程，其中4,400間全家店舖將扮演關鍵角色，成為台灣賣家跨境出海的寄件起點，助攻自由工作者、創業青年、斜槓族，都能用最簡單的方式，讓台灣佳品走向世界。

亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希表示，「亞馬遜全球開店」致力搭建台灣賣家與海外市場橋樑，全家擁有24小時營業、全台超過4,400間密集店舖的優勢，為個人與中小型賣家包裹跨境出海的首站，期盼透過雙方合作，吸引更多小賣家有信心將最具台灣特色的商品上架平台銷往海外，首波將開放北美、日本、歐洲、澳洲、新加坡5大站點，後續將陸續開通全球18大海外站點服務。

