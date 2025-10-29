全聯新歌來了！「大全熊」洗腦神曲登場 整首歌靈魂亮點在這

大潤發升級為「大全聯」後，品牌全面年輕化，不僅有全新吉祥物「大全熊」可愛登場，如今再祭出洗腦主題曲〈Mega Bear〉，準備搶攻耳朵經濟。新歌將於10月31日起在全台全聯與大全聯同步開播，全聯表示，歌詞中的「大大大大」與「Mega Mega」成為整首歌曲的靈魂亮點，預料將掀起一波「全民哼唱」旋風。

全聯過去靠著主題曲〈One Two 福利熊〉爆紅，輕快節奏搭配「福利熊、熊福利」的反覆口號，成功洗腦無數消費者，成為超市界神曲。這次為大全聯量身打造的〈Mega Bear〉，再度延續品牌一貫的歡樂基因，找來知名製作人「深白色」操刀詞曲，以明亮電子節奏結合童趣旋律，打造出讓大人小孩都能輕鬆哼唱的快樂之歌。

歌曲中「大大大大」與「Mega Mega」成為靈魂亮點，不僅呼應大全聯「又大又全、幸福加倍」的品牌精神，也展現「Double 福利 Double fun」的主題意象，傳遞雙倍幸福與正能量。整首曲風節奏輕快、旋律鮮明，歌詞以貼近日常的趣味語氣描繪出大全熊樂觀、勇敢、充滿活力的個性，營造出陪伴每個家庭的溫暖氛圍。

全聯福利中心表示，原名發仔的「大全熊」，其實是全聯吉祥物「福利熊」不久前認識的新朋友，兩人一拍即合，因為身形圓潤，過去常被笑稱是「發福二人組」。為了展現新氣象，發仔決定開啟健身之路，結果不但練出好氣色，更變得活力滿滿，進化成能扛萬物的大力士，連個性也更加活潑開朗。

他的「熊」哲學是：「找到Mega（眉角），什麼事都能輕而『一』舉！」大全熊也象徵大全聯的店面更大與品項更加齊全，未來大全聯一定會將帶給消費者更豐富的購物體驗。

深受大小朋友喜愛的「福利熊」以溫暖、療癒的形象陪伴大家多年，是全聯的超人氣明星，而他的好朋友們-水果探險隊，更是由六隻融合水果與狗狗特色的夥伴角色組成，包括聰明開朗的蘋狗Bingo、活力滿滿的奇異狗Kiwiko、樂天熱情的香蕉狗Jungle、耿直義氣的芭樂狗Balego、天真樂觀的旺來狗Wanlaigo，以及最有魅力的芒狗Mango，可愛的身影不難在全聯各大場合中被發現，如今，大全聯全新吉祥物「大全熊」以大腦袋、大力氣和大食量，加入全聯IP家族，將持續與福利熊及水果探險隊共同掀起最萌、最有活力的品牌旋風，攜手創造更多趣味互動與跨通路行銷效益。

迎接萬聖節狂歡週末，福利熊、水果探險隊及大全熊、將現身「2025天母搞什麼鬼17萬聖節嘉年華」，與民眾歡度最可愛的節慶時刻。活動將於11月1日在天母運動公園盛大登場，福利熊、水果探險隊及大全熊將以全新萬聖變裝造型亮相，陪伴大小朋友搞怪同樂。當日下午1點，玩偶們將現身大葉高島屋1樓戶外廣場甜蜜發送糖果與南瓜桶（數量有限，送完為止）；下午3點於天母運動公園主舞台，更將帶來驚喜滿滿的舞蹈演出，隨著萬聖節神曲〈尬哩在一起〉嗨翻全場！現場攤位區還有三場福利熊見面會，粉絲可近距離與福利熊、大全熊及水果探險隊成員互動合照，感受最萌節慶魅力。