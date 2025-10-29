月薪5萬能在都會區買房嗎？房仲試算曝「殘酷現實」

根據行政院主計總處國勢普查處薪資調查科統計，今年8月工業及服務業本國籍全時受僱員工經常性薪資平均已達50,885元，以此薪資，能在都會區憑一己之力購屋嗎？房仲直言，現實情況依然相當嚴峻。

根據內政部不動產資訊平台統計，截止到今年第一季，六都的平均購屋總價分別為台北市2,389萬元、新北市1,503萬元、桃園市1,226萬元、台中市1,330萬元、台南市1,154萬元、高雄市1,142萬元。

若以自備款兩成、房貸利率2.5%、貸款年期30年、採本息均攤方式試算，僅自備款就需準備約228萬至478萬元不等，每月房貸還款金額更高達3.6至7.5萬元。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，以月薪5萬元來算，若每月儲蓄2萬元作為購屋基金，想在都會區購屋，光是準備自備款就得花上相當漫長的時間。

根據六都平均房價推算，在台北市需長達20年才能存夠自備款，新北市也需13年，即便在房價相對親民的桃園、台南與高雄，至少也需10年。即便勉強存到自備款，每月的房貸支出也會是相對沉重的負擔。

莊思敏指出，更現實的是，台灣房價長期呈現「大漲小回」的走勢。若參照過往趨勢推估，即使按原計劃持續儲蓄，也可能很難追上房價攀升的速度。

此外，根據主計總處統計，近10年來消費者物價總指數從2016年9月的96.19上漲至今年9月的109.82，漲幅超過1成，在薪資成長有限、物價持續上揚的壓力下，小資族的購屋夢想恐怕會越來越遙遠。

莊思敏表示，雖然購屋不易，小資族不要輕易放棄購屋夢，可將目標從高房價的都會區轉向外圍縣市或非熱門地段，先從坪數較小或屋齡較高的物件入手，實現「上車」目標，等未來收入增加、經濟基礎穩固後，再逐步規劃換屋。

她表示，買房並非人生的唯一目標，若短期內無法達到購屋條件，不妨先專注於提升自我價值，培養投資理財能力，為未來創造更多選擇與機會。