榮成發揮企業影響力 三度榮獲亞太永續會展獎

榮成（1909）28日榮獲「2025 亞太永續會展獎白金獎」，連續三年獲得最高殊榮。不僅以實際行動落實淨零目標，更持續發揮企業影響力，透過永續會展向社會大眾展現減碳成果，並喚起對氣候變遷的關注。

亞太永續博覽會由台灣永續能源研究基金會(TAISE)所舉辦，是亞洲規模最大的永續盛會之一，每年匯聚超過百家產官學及 NGO 單位，共同展現聯合國永續發展目標（SDGs）與邁向淨零碳排的行動成果。榮成今年以「冰融倒數 2050」為展覽主題，打造一座高達四米的巨型冰山展區，邀請民眾「走進北極海冰」，親身體驗氣候變遷下的迫切威脅—若不立即行動，2050年北極海冰將不復存在。

此外，本次展覽另一大亮點為榮成吉祥物小北極熊 KuKu首次亮相。KuKu 是榮成守護環境的象徵與永續理念的代言人，代表「純真、脆弱且需要被守護的自然環境」，提醒我們：守護小北極熊的家園，就是守護我們共同的地球。榮成透過品牌化的角色設定，成功拉近與大眾的距離，讓更多民眾以輕鬆親近的方式參與環境議題，將「守護地球」化為可被實踐的日常行動力。

在策展執行上，榮成以國際永續 3R 原則—Reduce（源頭減量）、Reuse（重複使用）、Recycle（循環再生）為核心，貫穿展前規劃、展期呈現與展後回收三階段，展現會展永續最佳實踐。

榮成永續展環保3R分別為Reduce（源頭減量）：以99%廢紙再生的原料工業用紙作為展區施作材料，沒有過多彩繪與裝飾，大幅減少一次性廢棄物如珍珠板等塑料材質；Reuse（重複再利用）：以榮成自家瓦楞紙製品作為展示，展後回到廠區重複使用，電子設備（如螢幕、音響、燈具等）以租賃取代購買，結束後可回收持續再使用；Recycle（循環利用）：於展後優先將展區展品提供給需要的員工、民眾、政府單位或企業，再用廠區貨車將剩餘紙材及木作再送回彰化二林造紙廠循環再製，實現整個展期「零廢棄、零負擔」的永續精神。

榮成以「低碳造紙 × 綠色包裝」為營運核心，結合循環經濟發展策略，推動 2050 淨零願景。 此次於亞太永續博覽會中，不僅再次獲得最高榮譽，更透過創新的展覽設計與明確的行動承諾，為台灣會展產業樹立永續新典範，展現企業以行動守護北極熊家園，也守護地球的決心。