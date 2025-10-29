快訊

稱吃了感冒藥…新北蘆洲汽車撞進萊爾富超商 警方釐清中

「教育界王力宏」狂劈12女！北教大教授被爆專挑人妻 校長、學生成獵物

MLB／大谷翔平打擊吞2K 被小葛雷諾夯2分砲暫為敗投候選人

榮成發揮企業影響力 三度榮獲亞太永續會展獎

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
亞太永續會展獎頒獎人(左)簡又新董事長、榮成林器暉主任(右)代表受獎。榮成/提供
亞太永續會展獎頒獎人(左)簡又新董事長、榮成林器暉主任(右)代表受獎。榮成/提供

榮成（1909）28日榮獲「2025 亞太永續會展獎白金獎」，連續三年獲得最高殊榮。不僅以實際行動落實淨零目標，更持續發揮企業影響力，透過永續會展向社會大眾展現減碳成果，並喚起對氣候變遷的關注。

亞太永續博覽會由台灣永續能源研究基金會(TAISE)所舉辦，是亞洲規模最大的永續盛會之一，每年匯聚超過百家產官學及 NGO 單位，共同展現聯合國永續發展目標（SDGs）與邁向淨零碳排的行動成果。榮成今年以「冰融倒數 2050」為展覽主題，打造一座高達四米的巨型冰山展區，邀請民眾「走進北極海冰」，親身體驗氣候變遷下的迫切威脅—若不立即行動，2050年北極海冰將不復存在。

此外，本次展覽另一大亮點為榮成吉祥物小北極熊 KuKu首次亮相。KuKu 是榮成守護環境的象徵與永續理念的代言人，代表「純真、脆弱且需要被守護的自然環境」，提醒我們：守護小北極熊的家園，就是守護我們共同的地球。榮成透過品牌化的角色設定，成功拉近與大眾的距離，讓更多民眾以輕鬆親近的方式參與環境議題，將「守護地球」化為可被實踐的日常行動力。

在策展執行上，榮成以國際永續 3R 原則—Reduce（源頭減量）、Reuse（重複使用）、Recycle（循環再生）為核心，貫穿展前規劃、展期呈現與展後回收三階段，展現會展永續最佳實踐。

榮成永續展環保3R分別為Reduce（源頭減量）：以99%廢紙再生的原料工業用紙作為展區施作材料，沒有過多彩繪與裝飾，大幅減少一次性廢棄物如珍珠板等塑料材質；Reuse（重複再利用）：以榮成自家瓦楞紙製品作為展示，展後回到廠區重複使用，電子設備（如螢幕、音響、燈具等）以租賃取代購買，結束後可回收持續再使用；Recycle（循環利用）：於展後優先將展區展品提供給需要的員工、民眾、政府單位或企業，再用廠區貨車將剩餘紙材及木作再送回彰化二林造紙廠循環再製，實現整個展期「零廢棄、零負擔」的永續精神。

榮成以「低碳造紙 × 綠色包裝」為營運核心，結合循環經濟發展策略，推動 2050 淨零願景。 此次於亞太永續博覽會中，不僅再次獲得最高榮譽，更透過創新的展覽設計與明確的行動承諾，為台灣會展產業樹立永續新典範，展現企業以行動守護北極熊家園，也守護地球的決心。

榮成 北極 氣候變遷

延伸閱讀

嘉義市城市博覽會12/12登場 規劃16檔主題展

台灣氣候行動博覽會登場 陳其邁盼凝聚各界共識

羅浮宮10.22重新開放 遭竊展區仍暫關 1原因難求償

五金展 台中會展中心登場

相關新聞

月薪5萬能在都會區買房嗎？房仲試算曝「殘酷現實」

根據行政院主計總處國勢普查處薪資調查科統計，今年8月工業及服務業本國籍全時受僱員工經常性薪資平均已達50,885元，以此...

鴻海將蓋亞灣旗艦總部 信義房屋看好周邊發展

高雄建設持續進行中，其中高雄捷運Y15站聯開案，鴻海為最優申請人，將投資159億蓋亞灣旗艦總部，不僅打造科技產業的地標，...

全聯新歌來了！「大全熊」洗腦神曲登場 整首歌靈魂亮點在這

大潤發升級為「大全聯」後，品牌全面年輕化，不僅有全新吉祥物「大全熊」可愛登場，如今再祭出洗腦主題曲〈Mega Bear〉...

榮成發揮企業影響力 三度榮獲亞太永續會展獎

榮成（1909）28日榮獲「2025 亞太永續會展獎白金獎」，連續三年獲得最高殊榮。不僅以實際行動落實淨零目標，更持續發...

月薪5萬能買房嗎？一表看六都貸款試算 台北自備款至少得存20年

近年全台房價節節攀升，即使薪資水平有所成長，但仍遠遠追不上房價漲幅。依據行政院主計總處國勢普查處薪資調查科統計，今年8月...

信義房屋黃光宏立志挑戰業務職 靠苦練贏得屋主信任

頂著台大畢業的學歷，信義房屋中和景平店專案經理黃光宏立志從事高強度、高挑戰的業務工作；6年前加入信義房屋，黃光宏卻對開發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。