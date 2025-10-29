月薪5萬能買房嗎？一表看六都貸款試算 台北自備款至少得存20年
近年全台房價節節攀升，即使薪資水平有所成長，但仍遠遠追不上房價漲幅。依據行政院主計總處國勢普查處薪資調查科統計，今年8月工業及服務業本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數達50,885元，從數字上來看，月薪5萬元似乎已超越多數人，然而若想在都會區憑一己之力購屋，現實情況恐怕依然相當嚴峻。
據內政部不動產資訊平台統計，截止到今年第一季，六都的平均購屋總價分別為台北市2,389.9萬元、新北市1,503.3萬元、桃園市1,226萬元、台中市1,330.3萬元、台南市1,154.3萬元、高雄市1,142.6萬元。若以自備款兩成、房貸利率 2.5%、貸款年期30 年、採本息均攤方式試算，僅自備款就需準備約228至478萬元不等；而每月房貸還款金額更高達3.6至7.5萬元。
中信房屋研展室副理莊思敏指出，以月薪5萬元為例，若每月儲蓄2萬元作為購屋基金，想在都會區購屋，光是準備自備款就得花上相當漫長的時間。根據六都平均房價推算，在台北市需長達20年才能存夠自備款，新北市也需13年，即便在房價相對親民的桃園、台南與高雄，至少也需10年，即便勉強存到自備款，每月的房貸支出也會是相對沉重的負擔。
莊思敏進一步指出，更現實的是，台灣房價長期呈現「大漲小回」的走勢。若參照過往趨勢推估，即使按原計劃持續儲蓄，也可能很難追上房價攀升的速度。此外，根據主計總處統計，近10年來消費者物價總指數從2016年9月的96.19上漲至今年9月的109.82，漲幅超過一成，在薪資成長有限、物價持續上揚的壓力下，小資族的購屋夢想恐怕會越來越遙遠。
莊思敏表示，仍鼓勵小資族不要輕易放棄購屋夢，建議可將目標從高房價的都會區轉向外圍縣市或非熱門地段，秉持「先求有，再求好」的心態，先從坪數較小或屋齡較高的物件入手，實現「上車」目標，待未來收入增加、經濟基礎穩固後，再逐步規劃換屋，提升居住品質。
