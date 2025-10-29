大聯大宣布兩岸三地後勤倉儲部門 納入共創智能旗下

大聯大（3702）宣布，為落實集團專業分工、提升物流即服務（LaaS）業務營運效率及市占率，通過集團旗下轉投資股權調整，將更有助於集團深化「WPG 2.0半導體供應鏈服務平台」布局。

大聯大指出，為統合智慧倉儲代工服務平台，並應對市場對高效率智慧倉儲的龐大需求，決定將原隸屬於台灣、大陸及香港等地後勤單位的倉儲部門，統一納入共創智能旗下，使其成為集團智慧倉儲與供應鏈服務的旗艦公司，股權調整預計於明年第1季完成。完成後將顯著增加集團為半導體零組件供應鏈服務提供商的服務價值與內涵，並藉由提高倉儲營運規模來創造長期競爭優勢，未來也不排除共創智能邁入資本市場獨立上市。

大聯大將透過子公司間股權交換進行資產分割，將相關物流轉投資業務分割讓予共創智能，這次分割業務暫定價值新台幣10.33億元，基準日暫訂為明年1月21日，相關程序將依企業併購法辦理。