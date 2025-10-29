嘉義房市熱 市區首例地上權住宅大樓動工引發話題

阿里山腳下的嘉義市，近年受惠隔壁嘉義縣台積電嘉義先進封裝廠動工，以及華泰名品城高鐵太保特區投資，帶動房市熱，吸引多家知名建商插旗。雖中央銀行採信用管制措施，但嘉市幅員小、可開發建地有限，建商推案熱度仍未降溫。其中，國內知名麗寶集團在市區崇文國小對面投資興建首件國有地地上權住宅大樓，引發關注及房市話題。

麗寶集團繼投資興建義市「福容voco大飯店」（嘉義101）後，再度進軍住宅市場。旗下福茂開發公司以1億6455萬元權利金，向國有財產署嘉義辦事處標得位於崇文國小對面國有土地的70年地上權，預計興建地上14層、地下3層的住宅大樓，已於4月動工施工。

這起建案格外受到矚目，因為它是嘉義市首件地上權住宅案。與一般可取得永久所有權的住宅不同，地上權建案僅擁有土地使用權，最長年限70年。房市人士指出，這樣的產品在台北、高雄等都會區已有案例，但在嘉義仍屬創舉。

市場反應分歧，有人認為「只有使用權、沒有所有權」的產品恐影響買氣，但也有觀點指出，地上權房屋價格預期將低於一般所有權住宅，對小資族與首購族具吸引力。