台中建商智慧轉型社區 AI 智能服務、第三方驗屋雙管齊下

AI科技正快速改寫各產業的營運模式，房地產業也不再只是傳統建築與銷售的領域。深耕台中房市超過30年的品牌建商精銳建設，近期積極推動智慧化轉型，旗下新建案「精銳Garden One」率先導入AI智能機器人服務。而即將於年底交屋的「精銳SKY ONE」，更邀請四家第三方驗屋公司同步進場，展現對建築品質與消費者權益的高度重視。

精銳建設客服部協理林姵圻說，社區率先導入AI智能機器人，具備自動呼叫電梯、外送送達提醒、防止誤取等功能，讓住戶在家即可收取外送餐點，實現便利生活。林姵圻指出，導入智能後獲得住戶熱烈回饋，認為進而提高社區服務品質及效率，住戶對送餐機器人能夠自行搭電梯送餐更是特別新奇。未來新建案預計全面配置智能機器人，讓AI融入社區日常。

精銳建設日前舉辦「SKY ONE」驗交屋說明會，邀請住戶共同參與分享特殊工法及高效率品質的施工過程，落實品質透明化。精銳建設營造事業處總經理林谷聯表示：「智慧科技與精工品質是我們的雙軸核心。我們希望讓建築不僅是生活空間，更是服務的延伸與品牌價值的體現。」他指出，「SKY ONE」歷經近4年工期完成，設計靈感源自遊艇破浪前行的姿態，外觀陽台採菱形結構立體設計，並透過3D列印先模擬曲線結構及1:1實體模型，設計高強度鋼筋混泥土確保結構安全與美感兼具。自5月鷹架拆除之後，其香檳金色陽台外觀迅速在各社群平台上引發熱議，網友盛讚「台中最美建築之一」。

林谷聯表示，精銳希望住戶不只是買到房子，而是進入一個融合藝術、美學與健康生活的社區。為呼應現代人對健康飲食的重視，驗交屋說明會特別邀請「台灣女食神阿嬌」以在地食材烹調原型美食，與即將入住的住戶共享養生飲食理念。

在房市景氣波動、同業紛紛縮減預算之際，精銳建設反其道而行，持續強化品質與服務力。林谷聯強調，真正永續精進的企業，是堅持品質與誠信的品牌。精銳將持續以客戶為核心，推動服務升級與智能化建築發展，打造台中房市的服務新標竿。

此外，台中機捷特區新案「永尚謙玥」，也將於社區完工後全面導入智能配送機器人服務。該建案基地達1,646坪，公設空間步距較長，智能配送機器人能從信件、包裹到外送，自動送達家門前，大幅提升服務效率。