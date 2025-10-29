鋼市低迷不振 電爐廠警戒 營造廠驚傳跳票 牽動海光、東鋼等營運

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
鋼筋市場低迷，又驚傳營造廠跳票，市場交易信心受創，海光、東鋼、豐興等均積極警戒。聯合報系資料照
鋼筋市場低迷，驚傳北部營造廠跳票，市場交易信心受創，國內各大電爐廠包括海光（2038）、東鋼豐興等上市企業均積極警戒，提升避險層級。

受制市場需求蕭條，豐興鋼鐵周一開盤鋼筋每公噸下跌200元，基本上市場交易主流行情落在每公噸1.54萬元至1.56萬元間，但南部有鋼廠至昨（28）日仍未正式開盤，採取盤商議價交易，每公噸1.53萬元上下，整體氣氛偏冷清。

上市鋼廠主管表示，鋼筋市場明顯陷入低價惡性競爭，下游觀望氣氛更濃烈，不料當前再傳出北部營造廠跳票事件，使市場信心再度受創。

上市鋼廠主管指出，新北市一家資本額約3.2億元、頗具規模的營造公司，近日傳出跳票高達63張。據悉，該公司先前已出現延遲付款情形，如今問題浮現。

關鍵在於這家營造廠承接的不少工程皆屬大型案，涵蓋土地開發案，以及多項天橋與公共設施工程，跳票事件傳出後，市場關注焦點立即轉向供應鏈，特別是仍持續交貨的鋼筋與建材廠商。

國內鋼筋交易不少是以長約制為主，鋼廠通常依工程進度分批出貨，訂金制度成為控管風險的防線。然而，當原物料價格劇烈波動、匯率不穩、工期延宕疊加時，長約制度反而放大了信用風險。

消息指出，目前已知有南部與北台灣鋼筋供料廠受累，其中南部鋼廠供貨量較大、金額也更高。部分鋼廠雖預先收取10~30%訂金，可扣抵部分應收款項，但仍不排除實質損失。部分鋼廠更派員拖回部分未付款鋼筋，以減輕衝擊。

上市鋼廠主管指出，國內鋼筋市況處於成交低價、卻無量，鋼價見底、卻未見底氣的氛圍，市場信心已經浮動，再出現供應鏈資金危機，無疑是雪上加霜，持平來看，「今年應該已經提前結束了」。

但樂觀者認為，雖然國內鋼筋價偏弱，但國際市場卻出現反彈訊號。中國大陸在政策與環保限產帶動下，唐山地區小鋼胚價格上揚，煤鐵原料同步轉強，有利後市走穩向上。

