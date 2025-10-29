科林29億在台設研發中心

經濟部投審會昨（28）日通過美商科林（LAM RESEARCH CORPORATION）以新台幣29億3,750萬元投資設立台灣科林技術公司，從事先進半導體晶片製程所需關鍵製造設備之技術研發、設計業務。經濟部表示，美商科林將在台設研發中心。

經濟部官員表示，過去美商科林透過海外子公司投資台灣，這次是直接來台設子公司，並且在台成立研發中心。

此外，經濟部投審會昨日通過美商高通透過海外子公司收購國內多方科技公司全部已發行股份4,092萬1,364股，從事視訊處理系統積體電路設計與研發。美商科林及高通相繼投資台灣，凸顯台灣半導體國際地位。

經濟部投資審議會昨日共計核准五件重大投資案件，包括二件僑外投資共新台幣70.4億元，以及三件對外投資共10.7億美元。

在僑外投資方面，投審會通過兩件。第一案是美商高通透過全資子公司英商QUALCOMM TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, LTD.以1億3,500萬美元為對價，取得多方科技公司全部已發行股份4,092萬1,364股，從事視訊處理系統積體電路設計與研發。

第二案是通過美商科林以新台幣29億3,750萬元投資設立台灣科林技術公司，從事先進半導體晶片製程所需關鍵製造設備之技術研發、設計業務。

對外投資方面則通過三案。第一案是仁寶電腦以7,500萬美元對外投資設立美國COMPAL USA HOLDING INC.，再轉投資設立美國德州COMPAL USA TECHNOLOGY INC.，以發展北美伺服器產品業務。