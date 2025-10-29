新光無人載具園區義美助陣 強強聯手有譜

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
義美總經理高志明。聯合報系資料照

「新光InnovHUB」昨（28）日動土暨無人機青創基地啟用儀式上，老牌食品大廠義美總經理高志明也出席共襄盛舉，引發市場對兩大傳產龍頭合作的聯想。新纖（1409）董事長吳東昇昨證實，雙方可能在投資、專案上攜手。

對此，新纖董事長吳東昇笑稱，他（高志明）現已是無人機業界的領導者、大老，雙方將有許多的合作和討論，希望未來有更多的串聯。

對於市場關注未來新纖與義美的合作方向，吳東昇表示，雙方會相互介紹各自專案與技術，討論合作方向，合作形式可能包含投資、專案開發等多種模式。

值得注意的是，吳東昇昨日也宣布，新纖將在年底前成立創投基金「蓋亞資本」（Gaia Capital），聚焦科技與創新投資領域，並攜手集團內外創投夥伴共同打造資金與資源平台，新光集團旗下各大企業、創投都可望參與。

至於義美是否可能成為「蓋亞資本」的股東之一，吳東昇說，目前尚未談過，但「蓋亞資本只是一個載體，不必人人同車，也可各自前往，一樣能抵達相同目的地」。

據悉，義美公司廠區就位於新光InnovHUB附近，雙方具有地緣關係外，義美近年也對無人機等創新市場高度關注。近期，義美才與盟立、新代強強聯手，合組「鞍新盟機器人製造公司」，攜手進軍當紅的無人機與機器人產業。若未來與新纖在無人機領域能展開合作，將有機會為台灣無人載具生態帶來更多的實質整合效應。

