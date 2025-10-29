新纖轉型 打造無人載具園區…新光InnovHUB動土

新纖（1409）董事長吳東昇昨（28）日宣示，新光集團「新光InnovHUB」園區動起來，配合行政院逾400億無人機發展計畫，首期開發案預計斥資56億元，打造北部規模最大的智慧無人機載具中心，以迎接「低空運輸走廊」大未來，擘劃無人載具與AI機器人供應鏈生態圈，發揮「矽谷效應」助台廠鏈結國際。

吳東昇昨出席並主持「新光InnovHUB」開工動土典禮暨無人機青創基地啟用儀式，他表示，這座位於桃園的新基地，將成為新纖「從傳產邁向跨領域高科技」的轉型樞紐。業內預期，新纖將扮演新光集團邁向科技創新轉型的火車頭，實現AI落地的大計畫。

吳東昇表示，新光集團希望藉由InnovHUB，成為引領未來產業創新的企業，打造無人機與新興產業創新基地。吳東昇強調，InnovHUB不僅是一個產業基地，更是一個孕育未來產業的搖籃，將讓台灣的創新力量被世界看見。

行政院本月中旬才發布「無人載具產業發展策略」，並宣布未來六年投入高達442億元，全面推進無人機技術研發、應用與產業鏈建構。吳東昇說，新纖推動的新光InnovHUB，正是緊密銜接這項國家級戰略的重要一步。

吳東昇強調，新光InnovHUB以無人載具為核心主題，範圍不限於無人機，涵蓋人工智慧（AI）、機器人、生醫科技、3D列印、綠能技術以及資料中心（Data Center）等多元領域。

吳東昇指出，園區長期目標是形成完整的無人載具與機器人供應鏈生態圈，第一期兩棟建築中，第一棟已動工、第二棟洽談中，基地未來將持續擴建、導入更多創新企業。第一家進駐的廠商為新纖投資的無人機智能雲端平台「極現科技」。

InnovHUB擁有一般工業區少見的「文武皆可」優勢，可同時辦理工廠登記與研發實驗，具備長期營運的法規條件。同時，桃園擁有完整的電子、航太、精密製造供應鏈體系，涵蓋關鍵零組件、感測技術、系統整合與量產製造等關鍵環節，為無人機產業的快速試製、驗證與量產提供強大支援。

新纖是在2022年得標簽約桃園市政府與國產署合作規劃的「幼獅青年創業村暨智慧製造園區」案，取得50年地上權。吳東昇說，園區租期規劃為50年，會考量50加20年的長期周期，隨產業趨勢調整與擴展。

談及「低空經濟」趨勢，吳東昇看好台灣高速公路上空有機會成為未來低空運輸與資料收集的主力走廊，建議政府加速法規開放。他指出，目前無人載具應用以貨運與資料收集為主，未來仍有發展載人運輸的潛力。