經濟日報／ 記者籃珮禎朱曼寧陳昱翔／台北報導
OpenAI、Google、微軟等高喊AI時代電力不夠用，新一波電力基建大商機全面報到。聯合報系資料照
OpenAI、Google、微軟等科技巨頭高喊AI時代電力不夠用，OpenAI更上書白宮，建議美國每年要新增100GW（10億瓦）電力規模，相當於800萬戶美國家庭十年的用電量，以及台灣一整年民生用電的九倍，「而且每年都要再新增一次」，新一波電力基建大商機全面報到。

台廠中，東元（1504）挾既有重電優勢，以及結盟鴻海發展AI與節能兩大利基，搶下頭香，成最大贏家；華城躋身美國「星際之門」AI基建電力相關供應鏈，也將受惠。

AI對電力需求有多強，從OpenAI建議美國每年要新增100GW發電規模，可見一斑。根據美國能源資訊署（EIA）數據，100GW相當於800萬戶美國家庭十年的用電量。

台灣能源業者則估計，100GW是台灣一整年民生用電的九倍。換言之，若光是美國每年新建100GW發電規模，「等於要花蓋出當下台灣民生發電基建九倍的資金，而且是每年都要再投一次」，商機驚人。

搶AI帶來的電力基建大商機，東元贏面最大。東元的關鍵利基是與鴻海的策略聯盟，法人預期，鴻海規劃10GW的「星際之門」資料中心建置，總市場上看462億美元，機電工程將委由東元承攬。

技術上，東元德州東元西屋具備美國政府工程承包商資格，有助爭取大型標案。東元將憑藉此優勢提供「一站式模組化資料中心解決方案」，並擴建墨西哥廠區以強化產能。

重電廠華城有利基。華城國際布局深且廣，也是外銷領頭羊，去年第4季起美國訂單湧入，更率先拿下美國「星際之門」訂單，並在其他大廠主導的AI資料中心也續有斬獲。華城昨（28）日表示，近期陸續都有取得其他AI資料中心電力設備訂單，但不便透露個案名稱。

另外，大同深耕北美市場，並將其列為營運重心，公司強調，憑藉全系列電力設備供應優勢，大同目前在美國洽談的能源與資料中心相關重電設備訂單金額已逾6,000萬美元。

為強化在地競爭力，大同正透過策略性股權投資，鎖定兼具變壓器與電線電纜生產能力的美國本土重電廠，以期快速取得美國製造資格並爭取在地投標優勢。同時，為支應強勁訂單需求，台灣觀音新重電廠預計將於今年內投產。

士電也可望沾光，公司強調，AI科技帶來強勁的電力設備需求，將積極抓準相關訂單。

電力基建商機火 東元出頭天 華城、大同、士電也將受惠

