王光祥辭三圓董事職務 建設事業放手給小孩

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
三圓建設董事王光祥（左）卸下該董事職務，全面放手給其長子王雅麟。聯合報系資料照
三圓（4416）建設公司28日公告，其法人董事、三雅投資公司代表人，同時也是山圓建設董事長王光祥，請辭代表人、卸下董事職務。據悉，王光祥認為自己年紀大了、該交棒了。王光祥此舉被解讀為「啟動世代交替，逐步讓第二代走向舞台中央」。

根據三圓建設公告，董事會接獲董事三雅投資代表人王光祥的請辭案，人事命令自28日起生效。不過，王光祥對外表示，他想讓兒子、女兒更多發揮與歷練的空間，但不會就此離開產業界，還是會每天上班，專注在特定事務上。王光祥目前仍是三圓建設大股東、山圓建設公司董事長。

