行政治理／勞動部部長洪申翰 善於傾聽 溝通圓融

2024年11月24日，世界棒球12強冠軍戰，中華隊擊敗國際賽已27連勝的日本隊，史無前例地在全職業層級國際賽事中奪冠。這一天，也是勞動部長洪申翰此生記憶最深刻的一天。舉國歡慶中華隊創造歷史，他與團隊正在立法院辦公室打包，懷著沉重心情，臨危受命接下部長任務。

臨危受命 重視專家意見

直面過去公部門的錯誤，洪申翰深知，由於勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容職場霸凌案，因此他可說是臨危受命，從立委職務轉任到勞動部長一職。當時行政院長卓榮泰也曾透露，希望以洪申翰曾有的監督者、民代歷練，為勞動部注入新的流動能量。

有別於一般老文官的視角，洪申翰以部長身分處理公務時，往往習慣以立委想法切入，第一個想到「案件之前推動的進展如何？是否持續研議改善計畫？完善時程需要多久？」他擅長敦促各項法令、措施的執行，也不忘聽取相關專家的意見。

比如9月底勞動部召開最低工資審議會，會中聚集勞方、資方、學者等三方不同專家，此時意見衝突總難免。洪申翰居中調解衝突的方式是，在會議當天前，就已經先花費很長一段時間，提前各別與三方委員溝通，並親自詳讀部內研究小組所做的報告，做好萬全準備與各方協調的工作。

事實上，洪申翰從民間環團領袖跨界當立委沒多久，就接任部長一職，儘管外界有些人不看好，認為他從政歷練仍嫌不足。不過，他的優點是情緒穩定、思緒清晰，決策不易莽撞躁進，加上十分有耐心和細心的人格特質，讓他成為相當適合管理勞動部門的不二人選。

勞動部有許多涉及統計的數據資料，比如勞動基金規模、薪資結構、減班休息人數等，洪申翰收到部裡呈報的數據資料時，洪申翰都會親自仔細詳閱、試算，並認真詢問同仁、去了解為什麼最後是呈現這個數字，對待數據相當謹慎。

多方協調 親上火線說明

「他是一個心思細膩的人，會注意很多小細節，心態也都滿開放的，會傾聽他人的意見。」幕僚觀察到，比如發生一些社會矚目的大案件時，洪申翰會先緊盯勞動檢查，請部裡去調查業者的違法記錄，並針對事件樣態設想一些對策，與業務單位討論可以多做些什麼。

洪申翰團隊認為，他是個很願意傾聽的主管。一般員工通常都不太敢給長官提建議，不過洪申翰的幕僚知道，即便不是每一個建議都會被採納，但洪申翰聽取意見時，不會發脾氣或不耐煩地反駁，而是耐心聆聽、用心思考，最後再向團隊解釋最終決策的原因。

例如，今年面臨美國突祭出對等關稅政策，各部會都忙於為產業解套。洪申翰知道關稅會對業者造成不小衝擊，短時間內商議規劃了一系列拜訪工會行程。不論工會大小，只要有來向勞動部表達疑慮，希望獲得說明，洪申翰都會親自前往各縣市參與產業座談會，耐心地一一解說應對方針。