管理錦囊／正向思維 提升情緒價值

國內近年來發生數起，源自於管理者個人負面情緒管理不當，進而引發職場霸凌的事件。以事件的結果來看，個人情緒影響事件的發展甚鉅，若是過程中，能夠降低負面情緒的影響，或許結果就會截然不同。由此可看出情緒價值議題對於管理者的重要性。

何謂情緒價值（emotional value）？指的是一個人能夠自人際關係中獲得滿足感，進而影響他人情緒的表現與能力。正向的情緒價值可有效降低人際衝突，並促進緊密的人際關係，進而增加人與人之間的安全感與成就感。

因此，管理者若能正視情緒價值的重要性，深切思考如何提升自身的情緒價值，並融入制度規劃、激勵策略與管理思維等面向，建立以人為本的正向組織文化，促進企業與個人的共同成長並實踐自我價值。

由於過去曾經多次外派，接任長官口中所謂「有問題」單位主管。依我多年的經驗與淺見，當組織士氣愈低落，愈能展現出管理者情緒價值的重要性。原因無他，因為人是情感的動物，沒人願意向下沉淪，也沒人故意擺爛，過去的經驗顯示，絕大多數的員工其實都是在觀望與等待。

今將過去順利解決問題的實務經驗，簡要歸納出以下三個思維供參。

思維一：以同理心思考員工立場

當員工普遍存在負面情緒時，若不分青紅皂白大肆整肅或嚴厲苛責，不但無濟於事，反而容易迫使組織氛圍朝更加負向與惡性循環發展。此時若是能站在員工立場與角度來思考問題，先發揮耐性傾聽員工心聲，再提出因應或改革之道，則較可避免劍拔弩張的場面發生，並緩和負面情緒之反應。

思維二：以連結性建立員工信心

當我們同在一艘破船上，失去信心者早已跳船逃生，留下來的往往是信心較為脆弱之員工，需要的是一個可以讓大家信賴的領航者。此時若是能營造出當我們同在一起的氛圍，彰顯出上下一體破釜沉舟的決心，則士氣必然能夠獲得激勵與提升，同時也更能促使觀望者主動跟上前進的隊伍。

思維三：以成就感引導員工行動

強調情感上的自我滿足與歸屬感，言之以理，動之以情，透過循循善誘的引導方式，以身作則帶領員工將情感發揮於行動的成就上。此時當員工受到正向情緒氛圍所帶動時，務必把握打鐵趁熱的時機，透過激勵措施來喚起員工的企圖心與責任感，帶領員工挑戰目標並實現自我價值。

美國知名作家、詩人馬雅・安傑洛（Maya Angelou）女士曾說：「我學到人們終將忘記你曾經說過或做過什麼，但他們永遠不會忘記你帶給他們的感受。（I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.）」。

新世代管理者應重視自身的情緒價值，保持正向並且感染員工，只要你願意真心付出，員工必然能夠感受到你的善意。因此，當你願意傾聽與接納，他則會回報你意想不到的感受與結果。