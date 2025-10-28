古書今贏／不與魔鬼交易

隨著AI技術提升，詐騙手法不斷翻新，專業人士和職場老將照樣中箭下馬，顯見知識程度並非有效防堵手段，若不想當事後諸葛僥倖郎，除了強化金融管理和法治機制，更需重整道德秩序洗滌人心。

數十年前恰逢鴻源案，平日省吃儉用的同僚，乍聽傳述月存若干，可以獲得巨額孳息，於是紛紛解囊，不到一年美夢破碎，瞬間哀「鴻」遍野，還要擔心政風盤查究責，實在得不償失。

人性往往自恃聰明且不知足，總想煉汞成金，聽到：「這種好事，只告訴你，千萬不要讓別人知道」，或「只要花一點小錢，就可以如何如何。」外加名人頭像和花言巧語，更是淪陷迷茫自喜，即使有人苦口棒喝，也當成妒忌眼紅，成為名副其實的「莫名人」。

尤其是三觀意志疲軟，對現況不滿者，即使無他人誘惑，照樣自尋鬼魅。西方文學《歌德．浮士德》中的主角煉金師浮士德，深感人生乏味準備自盡，卻心有不甘，寧可出賣靈魂給魔鬼換取願望，只顧眼前歡樂、不怕未來戴枷的心態，大概是所有貪鄙者的心態寫照。

無欲則剛的人，安守本分明辨義利，不為虎做倀，即使面對利誘恫嚇，都能無畏無懼；小人喜歡四處鑽營，把貪腐當作人情世故，習慣走後門拿東西，面對警示反唇相譏他人唱高調，換成私人利益稍微受損，馬上翻臉不認人。

在《蒲松齡．聊齋誌異》中，書生甯采臣赴京趕考投宿闃靜無人的蘭若寺，在半夜聽到講話聲，好奇循聲覓去，發現是北屋婦女閒話，立刻避回屋內。

隨後北屋女子之一，進屋向寧采臣求歡，被斥退出後又拿來黃金討好，再被直接拋出，說：「不義之財，弄髒我的口袋」。反倒是第二天來投宿的另名書生和僕人，禁不住誘惑連續喪命。

第四天半夜，之前那名女子再來求助，自稱聶小倩，提醒寧采臣老妖將來加害，可請燕赤霞出手相助。

原來燕赤霞表面是讀書人，真正身分是劍客，一番鬥法下擊退姥姥，分手前將劍袋送給甯采臣。結局是聶小倩重獲人身，為寧采臣生了一個兒子，老妖自尋死路，前來尋仇時被劍袋反殺；所彰顯的是：心存正念既可保身也可長存的道理。

企業是國家社會中堅，組織營運應以誠信為核心，建立透明、公正、守規文化，包含：堅定且明確的反貪政策與行為準則，所屬成員都應該瞭解和認知收賄、行賄、利益輸送皆屬嚴重違法行為。領導人更須潔身自愛，不透過關係和參與不正當競爭，才能擁有公信與永續經營。