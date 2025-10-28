快訊

大聯大啟動智慧倉儲股權整合 子公司分割物流業務給共創智能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
大聯大控股董事長黃偉祥。圖／聯合報系資料照片
面對全球半導體供應鏈快速變化，尤以AI、高效運算等應用驅動市場需求急速成長，大聯大控股（以下簡稱「大聯大」，3702）為落實集團專業分工、提升LaaS（Logistics as a Service，物流即服務）業務營運效率及市占率，董事會於今日通過集團旗下轉投資股權調整，此一行動將更有助於集團深化「WPG 2.0半導體供應鏈服務平台」之布局。

為統合智慧倉儲代工服務平台，並積極應對市場對高效率智慧倉儲的龐大需求，大聯大決定將原隸屬於台灣、大陸及香港等地後勤單位的倉儲部門，統一納入共創智能股份有限公司（以下簡稱「共創智能」）旗下，使其成為集團智慧倉儲與供應鏈服務的旗艦公司，股權調整預計於明年第一季完成。完成後將顯著增加集團作為半導體零組件供應鏈服務提供商的服務價值與內涵，並藉由提高倉儲營運規模來創造長期競爭優勢，未來亦不排除共創智能邁入資本市場獨立上市。

依董事會決議，大聯大將透過子公司間股權交換進行資產分割，將相關物流轉投資業務分割讓予共創智能，本次分割業務暫定價值新台幣10.33億元，基準日暫訂為115年1月21日，相關程序將依企業併購法辦理。

大聯大 半導體

