快訊

淘寶、拼多多成非洲豬瘟破口？ 卓榮泰：境外電商限期不落地就下架

本土美容品牌首創科技結合五行哲學 推出能量系保養品

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台灣科研保養品牌CHORUS，攜手雨揚老師聯名推出「五行逆時光系列」產品。記者宋健生／攝影
台灣科研保養品牌CHORUS，攜手雨揚老師聯名推出「五行逆時光系列」產品。記者宋健生／攝影

終結「無感保養」舊世代！台灣科研保養品牌CHORUS卡若絲，28日宣布與身心靈導師雨揚跨界合作，推出《五行逆時光系列》，將專利「肽導體凍乾技術」注入東方五行能量哲學，重新定義肌膚健康與內在平衡的關聯，搶攻市場商機。

卡若絲28日在大里「台中軟體園區」舉辦說明會，雨揚老師親自到場，向粉絲們現身說法。

業者指出，隨著美容產業不斷創新，保養品的研發已不再侷限於成分與功效層面，近年市場出現結合玄學、能量與東方五行概念的產品，嘗試以「能量平衡」為核心，探索肌膚與身心狀態之間的關聯。

這股跨界趨勢，也反映出消費者對於「整體健康」與「情緒修復」需求的提升。台灣科研保養品牌CHORUS卡若絲與身心靈導師雨揚合作推出《五行逆時光系列》，便是這一類產品的代表之一。

該系列以「五行能量流動美學」為概念，結合東方哲學與西方科學技術，試圖將能量理論具體化於保養過程中。研發團隊將五行(金、木、水、火、土)的平衡概念轉化為產品設計架構，並以鑽石、碧璽、藍寶石、珍珠與琥珀五種天然礦物作為象徵元素。

這些礦物被設定為能量傳導介質，透過其物理結構與光學特性，協助保養成分滲透與穩定，展現自信光澤與好運磁場。為提升成分吸收效率，品牌導入自研的「肽導體™科技」，利用高分子載體將活性肽因子與礦物粉末結合，形成穩定的傳導系統。

「為什麼有些人的肌膚總是自帶光芒，自信無限？」CHORUS指出，肌膚光澤度與緊緻度，是個人能量與外在氣場最直接的展現。當內在能量流動失衡，再昂貴的成分都將難以吸收，反之，一旦能量平衡，肌膚自然會散發出「自信、穩定、光采無限」的強大磁場。

雖然「能量」與「磁場」等說法仍屬玄學範疇，尚待更多科學驗證，但其嘗試以文化與心理層面連結護膚行為，已引起市場關注。除了成分創新，這類產品更重視使用者的體驗感。從包裝色彩、香氣設計到觸感設定，皆以「五感共鳴」為方向，希望使用者在塗抹過程中達到放鬆與自我覺察。

雨揚指出，肌膚可視為人與外界能量交換的介面，當情緒穩定、能量平衡時，膚況往往更為理想。市場觀察也顯示，現代消費者在意的不僅是抗老美白，更重視心理層面的舒緩與儀式感；能量保養的出現，反映出保養產業正從單純的「物理護理」，走向「感知修復」的新階段。

CHORUS卡若絲28日在「台中軟體園區」舉辦說明會，吸引大批粉絲到場。記者宋健生／攝影
CHORUS卡若絲28日在「台中軟體園區」舉辦說明會，吸引大批粉絲到場。記者宋健生／攝影
雨揚指出，當情緒穩定、能量平衡時，膚況往往更為理想。記者宋健生／攝影
雨揚指出，當情緒穩定、能量平衡時，膚況往往更為理想。記者宋健生／攝影

消費 抗老 美白 護理

延伸閱讀

影／師承羅慧夫 整形外科醫師曹賜斌獲台灣醫療貢獻獎

早安系男神也要抗老！連晨翔靠「小紅瓶」養出發光肌 笑喊：10年後還能被誤認成女兒男友

2026馬年運勢提點！在動盪中抓住好運關鍵 桃花與機遇並行

資本額9億！創投公司CEO與女友人陳屍豪宅 檢擬解剖查死因

相關新聞

大聯大啟動智慧倉儲股權整合 子公司分割物流業務給共創智能

面對全球半導體供應鏈快速變化，尤以AI、高效運算等應用驅動市場需求急速成長，大聯大控股（以下簡稱「大聯大」，3702）為...

本土美容品牌首創科技結合五行哲學 推出能量系保養品

終結「無感保養」舊世代！台灣科研保養品牌CHORUS卡若絲，28日宣布與身心靈導師雨揚跨界合作，推出《五行逆時光系列》，...

御嵿取得米其林推薦牛肉麵日本代理權 明年下半年開出東京首店

御嵿（3522）與「清真中國牛肉麵食館」於海峽會完成日本代理簽約，此為御嵿國際「品牌大航海計畫」中的又一重要里程碑，也是...

名品版圖再擴大 新光三越DIAMOND TOWERS周年慶業績拚增3.5%

新光三越DIAMOND TOWERS周年慶將在11月6日開跑，為期18天，檔期業績目標為2.8億元，拚年增3.5%。以「...

中鼎集團致力ESG卓著績效 獲「天下」多項永續獎項肯定

中鼎集團致力ESG的卓著績效，旗下關係企業包括中鼎、崑鼎及新鼎分別榮獲天下雜誌集團「天下永續公民獎」、「天下人才永續獎」...

泓德能源全球儲能與光電布局衝刺10GW 日澳案場年底商轉

泓德能源（6873）總經理周仕晶今日在台灣智慧能源周開展前受訪時表示，泓德能源今年上半年營收與毛利率皆年增超過150%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。