本土美容品牌首創科技結合五行哲學 推出能量系保養品

終結「無感保養」舊世代！台灣科研保養品牌CHORUS卡若絲，28日宣布與身心靈導師雨揚跨界合作，推出《五行逆時光系列》，將專利「肽導體凍乾技術」注入東方五行能量哲學，重新定義肌膚健康與內在平衡的關聯，搶攻市場商機。

卡若絲28日在大里「台中軟體園區」舉辦說明會，雨揚老師親自到場，向粉絲們現身說法。

業者指出，隨著美容產業不斷創新，保養品的研發已不再侷限於成分與功效層面，近年市場出現結合玄學、能量與東方五行概念的產品，嘗試以「能量平衡」為核心，探索肌膚與身心狀態之間的關聯。

這股跨界趨勢，也反映出消費者對於「整體健康」與「情緒修復」需求的提升。台灣科研保養品牌CHORUS卡若絲與身心靈導師雨揚合作推出《五行逆時光系列》，便是這一類產品的代表之一。

該系列以「五行能量流動美學」為概念，結合東方哲學與西方科學技術，試圖將能量理論具體化於保養過程中。研發團隊將五行(金、木、水、火、土)的平衡概念轉化為產品設計架構，並以鑽石、碧璽、藍寶石、珍珠與琥珀五種天然礦物作為象徵元素。

這些礦物被設定為能量傳導介質，透過其物理結構與光學特性，協助保養成分滲透與穩定，展現自信光澤與好運磁場。為提升成分吸收效率，品牌導入自研的「肽導體™科技」，利用高分子載體將活性肽因子與礦物粉末結合，形成穩定的傳導系統。

「為什麼有些人的肌膚總是自帶光芒，自信無限？」CHORUS指出，肌膚光澤度與緊緻度，是個人能量與外在氣場最直接的展現。當內在能量流動失衡，再昂貴的成分都將難以吸收，反之，一旦能量平衡，肌膚自然會散發出「自信、穩定、光采無限」的強大磁場。

雖然「能量」與「磁場」等說法仍屬玄學範疇，尚待更多科學驗證，但其嘗試以文化與心理層面連結護膚行為，已引起市場關注。除了成分創新，這類產品更重視使用者的體驗感。從包裝色彩、香氣設計到觸感設定，皆以「五感共鳴」為方向，希望使用者在塗抹過程中達到放鬆與自我覺察。