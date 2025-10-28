鈷價走揚、循環經濟成趨勢 廢電池回收業者三大未來有望受惠
廢電池處理業者三大未來（7761）表示，受惠全球鈷價價續走揚、循環經濟政策，及歐盟循環法規推助，預期公司營運有望持續升溫。三大未來擁有多年電池回收與處理技術經驗，主要客戶涵蓋蘋果、保時捷、賓士、BMW、Gogoro等國際知名品牌。
2025年全球鈷金屬價格持續上漲，截至9月底已較年初上漲逾六成，主因全球最大鈷出口國剛果民主共和國（民主剛果）自今年2月起實施出口禁令，並於10月改採出口配額制，全年出口量僅1.8萬噸；雖2026、2027年將放寬至9.66萬噸，仍遠低於2024年全球使用量23.7萬噸。
三大未來指出，地緣政治日益緊張下，全球超過七成的鈷精練能力掌握在中國大陸手中，近期大陸針對稀土及多項關鍵礦產祭出出口限制，部分鋰電池材料管制將於2025年11月上路，引發市場預期，鈷或將成為下一個管制焦點。
此外，美國國防後勤局（DLA）於2025年8月宣布，五年內將採購高達7,480噸鈷、金額上限5億美元，推升全球供需持續緊縮，使鈷價震盪走高。
三大未來表示，根據歐盟法規，自2031年起，鋰電池中至少16%的鈷須來自回收材料，將帶動全球車廠積極布局回收鏈。三大未來提前布局，預估屆時廢電池回收量將大幅攀升。
