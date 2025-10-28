御嵿取得米其林推薦牛肉麵日本代理權 明年下半年開出東京首店

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
御嵿國際董事長孫正強與清真中國牛肉麵食館品牌負責人鍾枝葳於海峽會完成日本代理簽約，攜手推動台灣米其林美食品牌邁向國際。御嵿國際／提供
御嵿（3522）與「清真中國牛肉麵食館」於海峽會完成日本代理簽約，此為御嵿國際「品牌大航海計畫」中的又一重要里程碑，也是公司推動台灣品牌國際化的重要布局。御嵿表示，「清真中國牛肉麵食館」在日本的首店將插旗東京，預計明年下半年開出，同時預計2027年將拓展到東京以外的其他日本城市。

御嵿自今年初拓展日本熊本「日台会館」後，積極將台灣優質品牌和美食推向海外市場，取得「清真中國牛肉麵食館」日本代理權，標誌著品牌海外拓展的第二步。御嵿表示，未來將持續拓展更多國際市場，持續壯大海外布局。

「清真中國牛肉麵食館」已有超過60年的歷史，目前在台有兩家店，一家是位於台北市延吉街的老店，一家則在台北新光三越的A8館。該餐飲品牌以清真認證牛肉聞名，是台灣經典牛肉麵品牌之一。自2018年起連續八年受到《米其林指南》的肯定，2025年更從必比登耀升至餐廳推薦，長期受本地消費者及觀光客喜愛，也因「穆斯林友善認證」廣受國際旅客青睞。

御嵿國際董事長孫正強表示，取得清真中國牛肉麵食館的日本代理權，是品牌大航海計畫中的重要里程碑。目標是將更多台灣優質品牌與美食帶到國際舞台，讓世界認識台灣的餐飲實力與文化價值。此次合作不僅是海外拓展的一步，更是將台灣味推向國際市場的重要行動。

御嵿的「品牌大航海計畫」並非單向輸出，而是雙向航行，除了將台灣品牌推向國際，也引進優秀海外品牌回台，例如將引進日本知名燒肉品牌「燒肉牛匠」，打造台日餐飲文化的雙向交流。

日本 牛肉麵 餐飲 穆斯林 米其林

