御嵿取得米其林推薦牛肉麵日本代理權 明年下半年開出東京首店

御嵿（3522）與「清真中國牛肉麵食館」於海峽會完成日本代理簽約，此為御嵿國際「品牌大航海計畫」中的又一重要里程碑，也是公司推動台灣品牌國際化的重要布局。御嵿表示，「清真中國牛肉麵食館」在日本的首店將插旗東京，預計明年下半年開出，同時預計2027年將拓展到東京以外的其他日本城市。

御嵿自今年初拓展日本熊本「日台会館」後，積極將台灣優質品牌和美食推向海外市場，取得「清真中國牛肉麵食館」日本代理權，標誌著品牌海外拓展的第二步。御嵿表示，未來將持續拓展更多國際市場，持續壯大海外布局。

「清真中國牛肉麵食館」已有超過60年的歷史，目前在台有兩家店，一家是位於台北市延吉街的老店，一家則在台北新光三越的A8館。該餐飲品牌以清真認證牛肉聞名，是台灣經典牛肉麵品牌之一。自2018年起連續八年受到《米其林指南》的肯定，2025年更從必比登耀升至餐廳推薦，長期受本地消費者及觀光客喜愛，也因「穆斯林友善認證」廣受國際旅客青睞。

御嵿國際董事長孫正強表示，取得清真中國牛肉麵食館的日本代理權，是品牌大航海計畫中的重要里程碑。目標是將更多台灣優質品牌與美食帶到國際舞台，讓世界認識台灣的餐飲實力與文化價值。此次合作不僅是海外拓展的一步，更是將台灣味推向國際市場的重要行動。

御嵿的「品牌大航海計畫」並非單向輸出，而是雙向航行，除了將台灣品牌推向國際，也引進優秀海外品牌回台，例如將引進日本知名燒肉品牌「燒肉牛匠」，打造台日餐飲文化的雙向交流。