名品版圖再擴大 新光三越DIAMOND TOWERS周年慶業績拚增3.5%

新光三越DIAMOND TOWERS周年慶將在11月6日開跑，為期18天，檔期業績目標為2.8億元，拚年增3.5%。以「風格生活一站式享受」為核心概念，匯聚DIOR、FENDI、BOUCHERON、BURBERRY等國際頂級名品，結合潮流時尚、星級饗宴與藝術體驗，打造東區最具代表性的地標。

新光三越DIAMOND TOWERS前九月業績成長8%，主要為精品、潮流與餐飲業種表現較好，周年慶受惠普發現金與天氣轉涼的兩大利多，有望衝出年增3.5%的好表現。

針對政府即將啟動的「普發萬元」政策，新光三越樂見其成，期盼藉此進一步帶動民眾消費意願，活絡整體市場景氣，同時也將持續透過多元商品與服務體驗，放大消費者手中萬元價值。

對於已展開的周年慶現況，新光三越表示，表現符合預期。IP熱潮持續帶動生活型態專門店的成長： 如POKEMONCENTER今年新作ZA於10月16日發售，新作銷售力道強勁，而今年新IP品牌NINTENDO、DANIEL'S FRIENDS、GODZILLA、GBO持續挹注業績表現。

IP動漫商品成日本展業績主流，新光三越表示，今年強化導入MAGNET及ANIQUE兩大複合IP商店為主題，以排球少年、小學館及進擊的巨人領軍，每日開店至閉店皆為爆櫃狀態。

此外，專業運動新品話題買氣佳，如HOKA因話題機能鞋帶動業績高成長。

DIAMOND TOWERS首14日推出化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計滿5,000送5,000點，再加碼首七日skm pay限定名品／大家電／法雅客單筆刷1萬送萬點、同步結合11大指定銀行滿額回饋，讓購物回饋再升級。