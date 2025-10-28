momo預告年底推出moPlus會員制平價版 年費低於1000元

近期多家電商業者推出會員制、訂閱制，針對運費提出優惠。momo富邦媒（8454）總經理谷元宏預告，年底前將推出訂閱制moPlus的平價版，相較於目前moPlus年費2,399元，平價版會員年費將低於1,000元。

momo統計，moPlus推出周年，目前固定會員約5萬多人。

根據多項市調顯示，台灣電商消費者最在意運費折扣，Coupang酷澎今年初更推出月費59元的運費訂閱制，強調月付59元，購物免運且退貨期間長達30天。谷元宏表示，他認為這項免運訂閱影響還好，momo的免運雖然門檻490元，但幾乎與免運一樣，目前用戶都有辦法買到、甚至超過此門檻，自付運費者「少到可以忽略」。

不過他指出，對於長尾產品或是特殊量少商品來說，確實會有運費門檻，因此在mo店+開店平台也將消費免運門檻降至390元作為促銷的嘗試。另外他也強調，在價錢以外，未來服務也是競爭項目，例如不比免運門檻，而是強調快或是其他服務，例如無外包材等運送方式，momo也提供循環箱包裝，都可望吸引消費者。