台日攜手推動藍海綠能 「2025台日港口研討會」臺中港登場

為深化台日海洋經濟與綠能合作，促進郵輪及離岸風電產業之跨國對話與實務結合，港務公司與日本國際港灣交流協力會（JOPCA）28日於臺中港共同舉辦「2025台日港口研討會」。

此次日方會員報名相當踴躍，共49名代表來台參加，日本台灣交流協會（JTEA）川合現副代表也親臨指導，研討會共逾百位產、官界代表共襄盛舉，共同探討兩國港口在郵輪發展與能源轉型方面的現況與未來展望，展現台日攜手推動藍色經濟與綠色能源的決心。

日本國際港灣交流協力會（JOPCA）自1993年成立以來，一直以非政府、非營利的角色致力於推動國際港口交流與經驗分享，其成員來自多元領域，包含日本主要的港灣局、港口基金會、建築團體與航運、貿易及海事等專家。該會自2010年起定期於海外舉辦研討會，今年JOPCA選定港務公司作為交流對象，除了肯定臺灣港群在離岸風電相關軟硬體建設與郵輪母港發展方面的成果外，更期望藉由本次研討會進一步深化雙方的合作關係。

臺灣港務公司王錦榮總經理表示，港務公司近年業務範疇已由傳統的貨櫃、散雜貨、倉儲物流等港口營運，拓展至觀光遊憩、離岸風電及新興能源等領域，港務公司積極投入資源，推動離岸風電與郵輪產業的發展，以具體行動支持國家能源轉型與觀光產業的升級。

本次研討會主要聚焦於離岸風電與郵輪產業發展趨勢，同時深入探討臺灣再生能源政策與郵輪經濟帶來的新契機。在離岸風電方面，臺北港、臺中港、高雄港及安平港近年來積極打造風電產業基地，已逐漸成為亞太地區重要的供應鏈樞紐，不僅帶動地方產業升級，也創造大量就業機會；至於臺灣郵輪市場在疫情解封快速復甦，去年臺灣港群迎來逾400艘次郵輪、旅客人次近90萬，而今年預估將突破570艘次、113萬人次，展現出強勁的成長潛力。

而專題演講由2位臺灣港務公司講者及4位日籍講者，分別就「臺灣港口離岸風電的發展與商機」、「日本離岸風電現況與港口發展」、「HIBIKI綠能港計畫」、「臺灣郵輪市場的發展與商機」、「日本新興郵輪市場」及「博多港郵輪推廣概況」等主題進行分享，與會代表針對港口綠能轉型、風電產業鏈布局、郵輪航線規劃及城市行銷策略等關鍵議題進行了深入交流，並分享成功案例。

JTEA川合現副代表進一步表示，在台日港口產業結構、港口規模及優質服務經驗上具備高度合作潛力，期望未來能持續加強雙方在資訊與技術上的交流，以深化港口綠能轉型與郵輪產業鏈之實質合作，共同促進港口永續發展。

港務公司近年積極落實永續發展策略，透過完善風電產業所需的港埠設施，提升旅運軟硬體服務水準，並致力強化臺灣港群在區域海洋經濟與全球能源轉型中的競爭力與韌性，本次研討會開啟台日港口間產業技術與經驗的交流平台，未來港務公司將持續與國外港口交流合作，並配合政府政策、結合民間投資動能，打造兼顧永續及創新的藍海綠能新典範。