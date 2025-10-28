快訊

燕子口堰塞湖溢流加大壩體恐潰決 林保署急淨空籲勿入河道

目睹兒子遭活活燒死 狠女友稱養他媽媽到終老…仍判賠517萬

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

聽新聞
0:00 / 0:00

中鼎集團致力ESG卓著績效 獲「天下」多項永續獎項肯定

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎集團ESG績效獲「天下」多項永續獎項肯定。圖／中鼎提供
中鼎集團ESG績效獲「天下」多項永續獎項肯定。圖／中鼎提供

中鼎集團致力ESG的卓著績效，旗下關係企業包括中鼎、崑鼎及新鼎分別榮獲天下雜誌集團「天下永續公民獎」、「天下人才永續獎」、「友善家庭職場獎」等多項永續獎項肯定。

中鼎表示，面對氣候變遷，集團積極發揮台灣工程產業龍頭的影響力，致力以核心本業推動永續發展。中鼎積極以「綠色工程」協助業界打造兼顧環境與經濟的工程建設，並攜手全球合作夥伴打造低碳供應鏈、協助業界綠色轉型。崑鼎以「循環經濟」為主軸，使永續績效隨著業務拓展持續擴大。新鼎則以「智能應用」專業推動永續，整合Mr. Energy能源管理系統、溫室氣體盤查模組、AI服務之Mr.OPX智能維運與製程優化平台等，協助客戶有效節能減排。

在致力工程建設的同時，中鼎集團對社會關懷、幸福職場、人才培育的投入亦不遺餘力，除在集團全球約50個據點，為20國籍的同仁打造多元、平等與共融（DEI）的職場環境，旗下各子公司也因地制宜推出幸福措施，如：新鼎「友善職場99+1，幸福無限」方案，每年檢視法規與同仁的需求並推陳出新，創造幸福有感的環境。

在人才培育部分，中鼎透過「中鼎大學」、「鼎學網」、「中鼎教育基金會」等多元管道，為全球培育永續人才；崑鼎則以全台操作營運的11座能資源中心為據點，廣邀民眾及學童實地訪廠，並走入國小校園推動「一廠一腳印，永續環教行」計畫，將廢棄物資源化、SDGs及生物多樣性等議題納入教材，以多元管道扎根環境教育。未來，中鼎集團將持續擴大永續工程影響力，帶動世界往更美好的方向前進。

中鼎 職場 ESG

延伸閱讀

電子處方箋減碳又防錯藥 彰基試辦分享串接與資安考驗

萬年清布局印度再報捷

樂威科退出泰國精品業

運動企業認證頒獎／一銀連年拿下獎章

相關新聞

中鼎集團致力ESG卓著績效 獲「天下」多項永續獎項肯定

中鼎集團致力ESG的卓著績效，旗下關係企業包括中鼎、崑鼎及新鼎分別榮獲天下雜誌集團「天下永續公民獎」、「天下人才永續獎」...

泓德能源全球儲能與光電布局衝刺10GW 日澳案場年底商轉

泓德能源（6873）總經理周仕晶今日在台灣智慧能源周開展前受訪時表示，泓德能源今年上半年營收與毛利率皆年增超過150%，...

賞屋旅遊商機大 大師房屋、晴天旅遊宣布結盟成立旅行社

異業結合已成現今最受矚目的商業趨勢，晴天旅遊與大師房屋經過深入交流後，今天宣布攜手成立「晴天大師旅行社」，藉由大師房屋百...

預計斥資56億 新光合纖、桃市府打造智慧無人載具與青創研發園區

桃園市長張善政今天中午出席新光「InnovHUB」第一期開工動土與蓋亞資本啟動典禮，並表示現場緊鄰幼獅工業區，將命名為「...

影／全球水產廢料達35%被浪費 高科大創新加工開啟副產物新藍海

全球氣候變遷與極端天候改變漁業生態，全球漁業總產量達2.23億噸，其中養殖漁業已超過一半，但同時，每年約35%水產副產物...

泓德能源強攻海外市場 明年營運三級跳

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）2025年上半年營收與毛利率皆年增超過150%，台灣投資平台管理資產總額亦由新台幣6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。