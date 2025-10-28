中鼎集團致力ESG卓著績效 獲「天下」多項永續獎項肯定

中鼎集團致力ESG的卓著績效，旗下關係企業包括中鼎、崑鼎及新鼎分別榮獲天下雜誌集團「天下永續公民獎」、「天下人才永續獎」、「友善家庭職場獎」等多項永續獎項肯定。

中鼎表示，面對氣候變遷，集團積極發揮台灣工程產業龍頭的影響力，致力以核心本業推動永續發展。中鼎積極以「綠色工程」協助業界打造兼顧環境與經濟的工程建設，並攜手全球合作夥伴打造低碳供應鏈、協助業界綠色轉型。崑鼎以「循環經濟」為主軸，使永續績效隨著業務拓展持續擴大。新鼎則以「智能應用」專業推動永續，整合Mr. Energy能源管理系統、溫室氣體盤查模組、AI服務之Mr.OPX智能維運與製程優化平台等，協助客戶有效節能減排。

在致力工程建設的同時，中鼎集團對社會關懷、幸福職場、人才培育的投入亦不遺餘力，除在集團全球約50個據點，為20國籍的同仁打造多元、平等與共融（DEI）的職場環境，旗下各子公司也因地制宜推出幸福措施，如：新鼎「友善職場99+1，幸福無限」方案，每年檢視法規與同仁的需求並推陳出新，創造幸福有感的環境。

在人才培育部分，中鼎透過「中鼎大學」、「鼎學網」、「中鼎教育基金會」等多元管道，為全球培育永續人才；崑鼎則以全台操作營運的11座能資源中心為據點，廣邀民眾及學童實地訪廠，並走入國小校園推動「一廠一腳印，永續環教行」計畫，將廢棄物資源化、SDGs及生物多樣性等議題納入教材，以多元管道扎根環境教育。未來，中鼎集團將持續擴大永續工程影響力，帶動世界往更美好的方向前進。