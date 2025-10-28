泓德能源全球儲能與光電布局衝刺10GW 日澳案場年底商轉

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源董事長謝源一（左）及總經理周仕昌預估2027年海外營收貢獻將超過五成。看好未來明後年儲能和光電業務將大爆發。記者簡永祥／攝影
泓德能源（6873）總經理周仕晶今日在台灣智慧能源周開展前受訪時表示，泓德能源今年上半年營收與毛利率皆年增超過150%，台灣投資平台管理資產總額也由新台幣650億元成長至720億元。為抓住全球能源轉型的機會，泓德能源持續以每年投產超過2GW（10億瓦）的速度推進全球布局，預計至2028年全球總開發容量將達9.4GW，其中儲能占比近七成，屆時將有近五成資產上線營運。他強調，隨海外項目陸續完工，海外營收占比將於2026年顯著提升，並於2027年貢獻超過55%的集團整體營收。

周仕昌表示，儘管這二年台灣光電及儲能發展遲緩，泓德能源早已洞見市場變化，加快全球布局，包括日本持續聚焦儲能項目開發，泓德能源預計於2028年完成建置3.4GW。其中，與Brawn Capital共同開發的北海道Helios特高壓50MW儲能案場已於今年7月完工併網，預計於11月啟動營運並投入電力交易。在澳洲市場，光電與儲能項目同步推進，預計至2028年累計建置達2.7GW。位於南澳的Templers大型儲能案場（111MW/330MWh）已與ZEN Energy簽署20年售電協議，預計於2025年底上線營運，此成功模式亦將複製至其他台灣及海外項目。

此外，泓德能源與美商Arctrade共同成立的MWEX Solutions則整合能源交易平台技術與集團資產優勢，積極布局日本與澳洲自由化電力市場。MWEX Solutions提供可客製化的電力交易系統平台，協助市場參與者導入全自動化的交易決策流程，實現發電端、電網、表後儲能、用電端與電力市場之間的資料無縫銜接。

周仕昌表示，「隨著AI與資料中心的需求快速成長，能源將是未來世界最重要的資源。儲能與虛擬電廠不僅是穩定電網的關鍵技術，也隨著技術成熟與規模化更具經濟和投資效益，從基礎建設成為可靈活運用的資產。展望未來，泓德能源將以基礎建設現代化、市場自由化、資產金融化、業務全球化為核心動能，推動集團永續成長」。

