燕子口堰塞湖溢流加大壩體恐潰決 林保署急淨空籲勿入河道

目睹兒子遭活活燒死 狠女友稱養他媽媽到終老…仍判賠517萬

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

跨境電商銷售威力不可擋 momo富邦媒也要參戰

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

國人跨境購物金額節節高升，吸引本土電商加入，momo富邦媒（8454）總經理谷元宏證實已經開始試行跨境業務，將海外商品帶入台灣，主要以和平台產品互補、具備時效流行或長尾商品為主。

專業電商研調業者「未來流通研究所」先前發布「台灣跨境電商進出口統計」指出，2024年台灣跨境電商進口再創高，包括進口包裹總量年增13%，進口金額年增12%，創下656億元的歷史新高。包括網路家庭（8044）、蝦皮購物、Amazon、Coupang等主要電商都力推在台跨境電商業務。

谷元宏表示，未來即使選擇導入跨境商品在平台銷售，也強調品質與售後服務，不走便宜路線、主打與平台商品的互補。導入產品來源可能來自日本、中國大陸等地，包括服飾、飾品等都可能。他坦言要等現在的店家看到商品、簽約上架，時間都太長了，因此會以彈性的方式快速引入商品。

他認為跨境電商主要補足台灣消費者想要、且有價差的商品，例如Amazon近年也積極做跨境電商，也是發現美國消費者會大量購買TIMU等網站的產品，顯示還有需求待補足。不過眼看跨境電商業績翻倍的成長，他也認為，跨境購物其實對台灣業者來說有稅負不公平的問題，是政府應該要注意的地方。

他表示，相較於其他跨境電商業者，先進者依定會有優勢，但大家能找到的貨源、使用的金流、物流等基礎建設其實都差不多，價格也會趨向一個水準，富邦媒最大優勢是提供信任，包括選品或是可以售後負責，營運效率、服務才是最終決勝關鍵。

跨境電商 商品 富邦媒 Amazon

光速火箭上櫃漲4.6% 預期營收逐季走高

遠紅外線桑拿桶廣告誤導專利資訊 公平會罰富邦媒與百泑各5萬元

富邦媒 強攻智能客服

淘寶雙11！狂吸新客來正宗淘寶買「淘寶貨」

