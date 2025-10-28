快訊

燕子口堰塞湖溢流加大壩體恐潰決 林保署急淨空籲勿入河道

目睹兒子遭活活燒死 狠女友稱養他媽媽到終老…仍判賠517萬

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

賞屋旅遊商機大 大師房屋、晴天旅遊宣布結盟成立旅行社

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
晴天旅遊與大師房屋經過深入交流後，今天宣布攜手成立「晴天大師旅行社」。記者游智文／攝影
晴天旅遊與大師房屋經過深入交流後，今天宣布攜手成立「晴天大師旅行社」。記者游智文／攝影

異業結合已成現今最受矚目的商業趨勢，晴天旅遊與大師房屋經過深入交流後，今天宣布攜手成立「晴天大師旅行社」，藉由大師房屋百人專業顧問團隊，結合晴天旅遊二十年累積的百條經典路線，攜手打造「百人顧問 × 百大產品」的強強聯盟，開啟全新市場格局。

大師房屋董事長陳建慶表示，此次雙方首度跨界合作，不僅是業界創舉，更是全新商業模式的啟動，將房仲通路與高端旅遊資源整合，拓展品牌版圖、創造雙贏價值。

陳建慶表示，他與晴天董事長陳依福都是白手起家，在疫情期間認識，當時都在讀台大EMBA，因為兩人都愛騎自行車，從環台到登頂武嶺、到挑戰環法自行車賽日月潭站，累積了並肩奮鬥的默契。

他表示，因為兩人背景相似，理念相同，雖是不同產業，但都是服務業，一樣服務高端客群，因此決定異業合作為未來開啟不同視野。

陳建慶表示，大師房屋自1995年創立以來，見證豪宅市場的蓬勃發展，以「華人、世界、豪宅」為願景，成為客戶終身的全球地產顧問，其佈局橫跨美國、英國、澳洲、日本與泰國，擁有18個據點與百人菁英團隊。

晴天旅遊於2007年成立，深耕高端旅遊市場，至今榮獲29座金質旅遊獎，擁有超過百項產品線，從極地奢華之旅到日本深度行程應有盡有。疫情後更逆勢成長，完成集團化布局，旗下品牌包括「晴天」、「晴日」、「晴學」、「晴友讀中」等。

晴天旅遊表示，後疫情時代，旅遊不再只是交通與住宿的組合，而是一場生活美學的延伸。市場趨勢顯示，結合主題體驗的行程，如健行、滑雪、馬拉松等愈發受到青睞，而「建築美學」亦成為旅人追求的靈感來源。

因此，「晴天大師」特別推出海外地產系列──賞屋旅遊。此系列整合大師房屋國際部的專業資源與晴天旅遊的精緻行程設計，推出包括曼谷豪宅賞屋旅遊、夏威夷賞屋旅遊、舊金山與西雅圖賞屋行程等獨家產品。旅程中可同時欣賞在地建築與文化風光，體驗「賞屋是主菜、旅遊是甜點」的完美組合。

董事長 豪宅 旅行社 美國 房仲 日本

延伸閱讀

SOGO敦化館年底熄燈 房東皇翔：暫不蓋豪宅改招商

十大豪宅洗牌 陶朱隱園首次成交即空降第二名

十大豪宅洗牌 陶朱隱園總價僅排第二、周董豪宅被擠出榜單

億級CEO陳屍信義區豪宅！初驗4毒反應…網揭富人染毒原因：這階級最安分

相關新聞

中鼎集團致力ESG卓著績效 獲「天下」多項永續獎項肯定

中鼎集團致力ESG的卓著績效，旗下關係企業包括中鼎、崑鼎及新鼎分別榮獲天下雜誌集團「天下永續公民獎」、「天下人才永續獎」...

泓德能源全球儲能與光電布局衝刺10GW 日澳案場年底商轉

泓德能源（6873）總經理周仕晶今日在台灣智慧能源周開展前受訪時表示，泓德能源今年上半年營收與毛利率皆年增超過150%，...

賞屋旅遊商機大 大師房屋、晴天旅遊宣布結盟成立旅行社

異業結合已成現今最受矚目的商業趨勢，晴天旅遊與大師房屋經過深入交流後，今天宣布攜手成立「晴天大師旅行社」，藉由大師房屋百...

預計斥資56億 新光合纖、桃市府打造智慧無人載具與青創研發園區

桃園市長張善政今天中午出席新光「InnovHUB」第一期開工動土與蓋亞資本啟動典禮，並表示現場緊鄰幼獅工業區，將命名為「...

影／全球水產廢料達35%被浪費 高科大創新加工開啟副產物新藍海

全球氣候變遷與極端天候改變漁業生態，全球漁業總產量達2.23億噸，其中養殖漁業已超過一半，但同時，每年約35%水產副產物...

泓德能源強攻海外市場 明年營運三級跳

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）2025年上半年營收與毛利率皆年增超過150%，台灣投資平台管理資產總額亦由新台幣6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。