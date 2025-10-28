賞屋旅遊商機大 大師房屋、晴天旅遊宣布結盟成立旅行社

異業結合已成現今最受矚目的商業趨勢，晴天旅遊與大師房屋經過深入交流後，今天宣布攜手成立「晴天大師旅行社」，藉由大師房屋百人專業顧問團隊，結合晴天旅遊二十年累積的百條經典路線，攜手打造「百人顧問 × 百大產品」的強強聯盟，開啟全新市場格局。

大師房屋董事長陳建慶表示，此次雙方首度跨界合作，不僅是業界創舉，更是全新商業模式的啟動，將房仲通路與高端旅遊資源整合，拓展品牌版圖、創造雙贏價值。

陳建慶表示，他與晴天董事長陳依福都是白手起家，在疫情期間認識，當時都在讀台大EMBA，因為兩人都愛騎自行車，從環台到登頂武嶺、到挑戰環法自行車賽日月潭站，累積了並肩奮鬥的默契。

他表示，因為兩人背景相似，理念相同，雖是不同產業，但都是服務業，一樣服務高端客群，因此決定異業合作為未來開啟不同視野。

陳建慶表示，大師房屋自1995年創立以來，見證豪宅市場的蓬勃發展，以「華人、世界、豪宅」為願景，成為客戶終身的全球地產顧問，其佈局橫跨美國、英國、澳洲、日本與泰國，擁有18個據點與百人菁英團隊。

晴天旅遊於2007年成立，深耕高端旅遊市場，至今榮獲29座金質旅遊獎，擁有超過百項產品線，從極地奢華之旅到日本深度行程應有盡有。疫情後更逆勢成長，完成集團化布局，旗下品牌包括「晴天」、「晴日」、「晴學」、「晴友讀中」等。

晴天旅遊表示，後疫情時代，旅遊不再只是交通與住宿的組合，而是一場生活美學的延伸。市場趨勢顯示，結合主題體驗的行程，如健行、滑雪、馬拉松等愈發受到青睞，而「建築美學」亦成為旅人追求的靈感來源。

因此，「晴天大師」特別推出海外地產系列──賞屋旅遊。此系列整合大師房屋國際部的專業資源與晴天旅遊的精緻行程設計，推出包括曼谷豪宅賞屋旅遊、夏威夷賞屋旅遊、舊金山與西雅圖賞屋行程等獨家產品。旅程中可同時欣賞在地建築與文化風光，體驗「賞屋是主菜、旅遊是甜點」的完美組合。