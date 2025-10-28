快訊

燕子口堰塞湖溢流加大壩體恐潰決 林保署急淨空籲勿入河道

目睹兒子遭活活燒死 狠女友稱養他媽媽到終老…仍判賠517萬

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

聽新聞
0:00 / 0:00

影／全球水產廢料達35%被浪費 高科大創新加工開啟副產物新藍海

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國立高雄科技大學今舉辦水產永續世代以循環經濟驅動水產副產物創新打造智慧加工新藍圖」成果展。圖／高科大提供
國立高雄科技大學今舉辦水產永續世代以循環經濟驅動水產副產物創新打造智慧加工新藍圖」成果展。圖／高科大提供

全球氣候變遷與極端天候改變漁業生態，全球漁業總產量達2.23億噸，其中養殖漁業已超過一半，但同時，每年約35%水產副產物被浪費。國立高雄科技大學今天以永續概念舉辦循環經濟驅動水產副產物創新成果展，從魚皮、魚骨到魚內臟等水產廢料，轉化為高附加價值產品，開啟副產物加工再製的新藍海。

農業部漁業署主任秘書繆自昌致詞指出，讓廢棄物成為再生資源，是水產業能否永續的關鍵，包括下腳料未利用、冷鏈不完整導致腐敗，應該透過重製加工，達到物盡其用。

「希望每條魚都能被充分利用」高科大副校長謝淑玲表示，學校整合養殖、育苗、加工及副產品開發，以循環經濟概念為核心，建立從生產到加工的完整創新鏈，打造高值化、低碳化水產供應鏈。

謝淑玲表示，過去被視為廢棄物的魚骨、魚皮與內臟，經過加工開發寵物食品與機能魚油，兼顧環保與經濟效益。另一項由助理教授蘇豐傑執行的「雨生紅球藻負碳商品化計畫」透過光生物反應器捕捉二氧化碳、生成蝦紅素，打造具碳匯功能的微藻產業鏈，被看好商機潛力。

水產食品科學系教授侯智耀率團隊將產品觸角擴大到團膳，設計石斑魚、鱸魚為主營養餐食，結合健康管理概念，拓展國產魚的市場潛能，此外也鎖定婦女產後調理市場，研發鱸魚精系列產品幫助女性迅速恢復體力，侯智耀說，目前團隊總計開發50多項產品，涵蓋保健飲品、寵物食品等，陸續在通路上架販售。

在育種方面，教授潘婕玉團隊建立白蝦跨體學精準育種資料庫，鎖定抗病與高適應性基因，打造自主種源體系；加工領域則由助理教授黃志雄推動漁產品加工流程優化與魚類加工設備市場分析，導入自動化監控與智慧製程，協助產業數位轉型，並串聯72家業者成立台灣水產加工聯盟，打造水產科技新生態。

高科大副校長謝淑玲表示，未來學校將持續推動跨院系、跨領域合作，從副產物高值化、減碳技術到智慧製程。圖／高科大提供
高科大副校長謝淑玲表示，未來學校將持續推動跨院系、跨領域合作，從副產物高值化、減碳技術到智慧製程。圖／高科大提供
高科大水圈學院執行農業部漁業署補助支持9項科技計畫，今天舉辦成果發表會。圖／高科大提供
高科大水圈學院執行農業部漁業署補助支持9項科技計畫，今天舉辦成果發表會。圖／高科大提供
成果發表會邀現場料理，完美呈現科技成果轉化為美味食用的高值化效益。圖／高科大提供
成果發表會邀現場料理，完美呈現科技成果轉化為美味食用的高值化效益。圖／高科大提供

水產 廢棄物 寵物 黃志雄

延伸閱讀

這4種鱸魚你分得出嗎？漁業達人教你1眼辨識

年掌握近2萬噸貨源 元家水產稱王之路！三大基石撐起冷凍海鮮龍頭

高科大第三任校長遴選出爐！吳忠信接棒楊慶煜 提出治校4大主軸

「近半年買水產的要小心了」 她複製轉貼惹禍上身 法官這理由免罰

相關新聞

中鼎集團致力ESG卓著績效 獲「天下」多項永續獎項肯定

中鼎集團致力ESG的卓著績效，旗下關係企業包括中鼎、崑鼎及新鼎分別榮獲天下雜誌集團「天下永續公民獎」、「天下人才永續獎」...

泓德能源全球儲能與光電布局衝刺10GW 日澳案場年底商轉

泓德能源（6873）總經理周仕晶今日在台灣智慧能源周開展前受訪時表示，泓德能源今年上半年營收與毛利率皆年增超過150%，...

賞屋旅遊商機大 大師房屋、晴天旅遊宣布結盟成立旅行社

異業結合已成現今最受矚目的商業趨勢，晴天旅遊與大師房屋經過深入交流後，今天宣布攜手成立「晴天大師旅行社」，藉由大師房屋百...

預計斥資56億 新光合纖、桃市府打造智慧無人載具與青創研發園區

桃園市長張善政今天中午出席新光「InnovHUB」第一期開工動土與蓋亞資本啟動典禮，並表示現場緊鄰幼獅工業區，將命名為「...

影／全球水產廢料達35%被浪費 高科大創新加工開啟副產物新藍海

全球氣候變遷與極端天候改變漁業生態，全球漁業總產量達2.23億噸，其中養殖漁業已超過一半，但同時，每年約35%水產副產物...

泓德能源強攻海外市場 明年營運三級跳

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）2025年上半年營收與毛利率皆年增超過150%，台灣投資平台管理資產總額亦由新台幣6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。