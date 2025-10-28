影／全球水產廢料達35%被浪費 高科大創新加工開啟副產物新藍海

全球氣候變遷與極端天候改變漁業生態，全球漁業總產量達2.23億噸，其中養殖漁業已超過一半，但同時，每年約35%水產副產物被浪費。國立高雄科技大學今天以永續概念舉辦循環經濟驅動水產副產物創新成果展，從魚皮、魚骨到魚內臟等水產廢料，轉化為高附加價值產品，開啟副產物加工再製的新藍海。

農業部漁業署主任秘書繆自昌致詞指出，讓廢棄物成為再生資源，是水產業能否永續的關鍵，包括下腳料未利用、冷鏈不完整導致腐敗，應該透過重製加工，達到物盡其用。

「希望每條魚都能被充分利用」高科大副校長謝淑玲表示，學校整合養殖、育苗、加工及副產品開發，以循環經濟概念為核心，建立從生產到加工的完整創新鏈，打造高值化、低碳化水產供應鏈。

謝淑玲表示，過去被視為廢棄物的魚骨、魚皮與內臟，經過加工開發寵物食品與機能魚油，兼顧環保與經濟效益。另一項由助理教授蘇豐傑執行的「雨生紅球藻負碳商品化計畫」透過光生物反應器捕捉二氧化碳、生成蝦紅素，打造具碳匯功能的微藻產業鏈，被看好商機潛力。

水產食品科學系教授侯智耀率團隊將產品觸角擴大到團膳，設計石斑魚、鱸魚為主營養餐食，結合健康管理概念，拓展國產魚的市場潛能，此外也鎖定婦女產後調理市場，研發鱸魚精系列產品幫助女性迅速恢復體力，侯智耀說，目前團隊總計開發50多項產品，涵蓋保健飲品、寵物食品等，陸續在通路上架販售。