綠岩能源海外傳捷報 簽下泰國光儲專案

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

綠岩能源（7833）集團今年以「能量」為核心主題，首度於台灣國際智慧能源周（Energy Taiwan）與台灣國際太陽光電展（PV Taiwan）盛大展出，展現集團全球布局的目標，同步揭示五大能源解決方案與兩大智慧平台系統，全方位展現綠岩在綠能產業的專業實力，以能量啟動永續未來。

延續在智慧能源領域的深耕成果，綠岩能源海外拓展再傳捷報，正式與泰國策略夥伴簽署「光儲整合專案」及CPPA企業綠電購售合約，並完成1MW案場併網發電，展現綠岩於國際市場推動永續能源的堅實腳步。此次合作導入最新AI電力智能管理平台（EMS），以即時監控與能源調度技術實現光電與儲能最佳化運作，並同步簽署合資協議，雙方將攜手於東南亞市場推動更多光儲專案，開啟綠岩能源全球綠能布局的新篇章。

此外，綠岩董事長葉孟恒也將發表主題演講，分享智能綠電交易平台的最新成果與發展方向，以及綠岩能源在海外市場的布局進程。葉孟恒指出，集團未來營收將有雙引擎帶動，同時也是本次展區的重點。首先是以AI與自動化技術為核心的智能綠電交易平台，整合即時電力監控、交易契約管理、REC憑證交易、AI綠電最佳匹配與助理顧問服務及數據分析，讓綠電交易更加透明、即時與智慧化。

其次則為表後儲能。綠岩能源自主研發的AI智慧儲能管理系統，可整合多元能源來源、進行碳排放計算與可視化分析，並透過排程控制與削峰填谷功能，協助企業有效降低用電尖峰成本、提升系統穩定度。

葉孟恒表示，隨著能源轉型的推進，綠岩能源將從傳統的開發建置者，拓展至能源服務供應的領域，提供一條龍整合服務，並透過AI智慧儲能系統與電能交易平台的佈局，朝「智慧化、永續化」的能源新價值邁進，持續成為企業能源轉型的長期夥伴。

綠岩能源以「全方位再生能源集團」為定位，業務涵蓋再生能源的開發、EPC工程、維運管理、儲能與電力交易等完整價值鏈。旗下「大猩猩電能交易」專注於提供企業綠電轉供與客製化能源解決方案，協助企業落實減碳目標並提升能源使用效率。

