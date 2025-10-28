VOLVO原廠授權經銷商凱銳汽車 宣布將回歸林口MITSUI OUTLET PARK

VOLVO原廠授權經銷商凱銳汽車以嶄新風貌回歸林口MITSUI OUTLET PARK，打造佔地87坪的全新展示體驗店，寬敞的空間可同時展示4台VOLVO車款，並設置VOLVO原廠精品專區，為林口地區消費者帶來更具質感的豪華車型體驗。

VOLVO原廠授權經銷商凱銳汽車宣布28日正式以嶄新風貌回歸林口MITSUI OUTLET PARK，打造占地87坪的全新展示體驗店，寬敞的空間可同時展示4台VOLVO新車，並設置VOLVO原廠精品專區，以更完善的服務與設計，延續品牌「以人為本」的核心精神，為林口地區消費者帶來更具質感的豪華車型體驗。

VOLVO凱銳汽車自2022年7月1日首次進駐MITSUI OUTLET PARK林口一館，過去兩年，凱銳汽車積極深耕林口市場，建立了穩固的在地品牌信任。由於配合商場櫃位調整，VOLVO凱銳汽車於2024年9月30日暫別三井，經過一年多的籌備與全新空間規劃，如今以更大規模、更完整的展示空間，華麗回歸，成為商場內最具北歐氣息的品牌亮點之一。

VOLVO凱銳汽車董事長林傳凱表示，林口商圈一直是VOLVO品牌的重要據點之一，這次回歸三井不只是展間升級，更是服務再進化。希望透過全新展示體驗店，讓更多人親身體驗VOLVO的安全科技、永續理念與人文關懷。