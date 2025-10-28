連續三年得獎 中石化獲2025年度「淨零產業競爭力卓越獎」

中石化（1314）再度於財團法人21世紀基金會主辦的2025年度「淨零產業競爭力卓越獎」（塑化業）獲獎，為該公司連續三年得獎。中石化表示，將持續推進氣候行動，減少石化污染，力促環境永續。

本屆得獎名單中，塑化業25家上市櫃企業，共八家上榜；其中卓越獎（70分以上）共四名，特優獎（60-70分）共四名。中石化表示，此次在激烈競爭與嚴格評選中獲獎，顯示公司在自主減碳、邁向淨零碳排方面的努力及顯著成果，得到第三方認可。

「淨零產業競爭力卓越獎」由財團法人二十一世紀基金會設立，目的為鼓勵企業善盡社會責任，響應全球及國家淨零排放的具體行動。中石化指出，獎項採公開資料主動評比，以分產業評選之不限名額分級獎勵。評選經由蒐集企業公開的永續報告書、年報及財報資料，依評選指標計算各公司的淨零產業競爭力指數後依排序複審，擇優薦獲獎企業；並邀請產官學研能源產經外部專家十至十五人組成決審小組，進行綜合審議，議決得獎名單。

中石化表示，已於十多年前投入氣候變遷減緩行動，自2021年起，規劃短、中、長期的2050年淨零碳排路徑，透過技術面、設備面、操作面、能源轉型等四個面向，以提升生產效率、節能減碳、推動循環經濟及綠能布局等策略，致力永續轉型；更導入大數據，建置碳排放管理模組以即時掌握範疇一與範疇二之碳排狀況且隨時檢討調整，並導入內部碳定價作為氣候風險的成本評估，於購買設備或實施專案項目時，進一步考量碳排隱含之價格。

中石化指出，該公司以每年減少2%的溫室氣體排放量為節能減碳的目標，且各廠均皆通過ISO 9001品質管理系統、ISO 14001環境管理系統、ISO 45001職業安全健康管理系統、ISO 46001水資源效率管理系統、ISO 50001能源管理系統驗證，並每年辦理年度查驗證，亦每年依循ISO 14064-1標準完成溫室氣體排放量盤查，並經過第三方驗證。