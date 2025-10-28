將良善回饋予地球 中石化連3年獲「淨零產業競爭力卓越獎」

中石化（1314）獲財團法人21世紀基金會頒贈2025年度「淨零產業競爭力卓越獎」（塑化業），這項殊榮再次印證了公司在積極推動淨零碳排具體行動的成果。

「淨零產業競爭力卓越獎」由財團法人二十一世紀基金會設立，旨為鼓勵我國企業善盡社會責任，響應全球及國家淨零排放的具體行動。獎項採公開資料主動評比，以分產業評選之不限名額分級獎勵。評選經由蒐集企業公開的永續報告書、年報及財報資料，依評選指標計算各公司的淨零產業競爭力指數後依排序複審，擇優薦獲獎企業；並邀請產官學研能源產經外部專家十至十五人組成決審小組，進行綜合審議議決年度「淨零產業競爭力卓越獎」得獎名單，具備高度的公信力。

本屆塑化業25家上市櫃公司共有8家企業獲獎，其中卓越獎為70分以上共四名，特優獎60~70分共四名。面對激烈競爭與嚴格評選，中石化榮獲淨零產業競爭力指數70分以上的卓越獎榮譽，充分彰顯了公司在自主減碳、邁向淨零碳排方面的努力和顯著成果，並獲得第三方的高度認可。

當今地球面臨到氣候變遷最嚴峻之課題，中石化10多年前已啟動並致力於淨零碳排行動，以減緩氣候變遷的衝擊。公司自2021年已規劃出短、中、長期的2050年淨零碳排路徑，透過技術面、設備面、操作面、能源轉型4個面向，透過提升生產效率、節能減碳、推動循環經濟及綠能布局等策略致力永續轉型；更導入大數據，建置碳排放管理模組以即時掌握範疇一與範疇二之碳排狀況且隨時檢討調整，並導入內部碳定價作為氣候風險的成本評估，於購買設備或實施專案項目時，進一步考量碳排隱含之價格。

2025年6月，中石化公司榮獲《天下雜誌》與東海大學共同頒發之「1.5°C溫控目標認證標章」，肯定公司在減碳治理、氣候承諾與永續行動方面的具體成效。此獎項源於全球氣候治理基準──《巴黎協定》，藉由企業碳足跡盤查、減碳目標設定與具體執行力，評選出有能力將升溫控制在1.5°C以內的企業。

中石化以每年減少2%的溫室氣體排放量為節能減碳的目標，且各廠均皆通過ISO 9001品質管理系統、ISO 14001環境管理系統、ISO 45001職業安全健康管理系統、ISO 46001水資源效率管理系統、ISO 50001能源管理系統驗證，並每年辦理年度查驗證，亦每年依循ISO 14064-1標準完成溫室氣體排放量盤查，並經過第三方驗證，確保生產及製造活動過程中對環境汙染的控制及防治皆符合法令規範維持管理系統運作的有效性，達到產品、流程穩定標準化、國際化。

此外，依循金管會頒布「永續經濟活動認定參考指引」，2024年中石化現有產品中適用比（eligibility）及符合比（alignment）皆占產品營收比例達71.9%，且主要產品已通過ISCC PLUS國際可持續發展和碳認證，以確保減少石化汙染並達到材料、環境永續。

放眼未來，中石化將秉持永續的精神，持續內化ESG精神於每一位中石化人的行為準則，並不懈地在淨零減碳的道路上努力前行，願透過企業的努力及影響力，將這一份良善回饋予地球。