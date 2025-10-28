看準全民普發現金商機 大江購物中心加碼「萬元放大術」

看準全民普發現金一萬元即將入帳，大江購物中心預期將有助於帶動消費力道，特別於11月5至30日推出「萬元放大術」及美食周年慶「好饗去大江」促銷活動，集結50多家餐飲品牌端出獨家限量套餐組合、甜點輕食買一送一等超值優惠，活動首五日聯名卡卡友來店禮滿999元贈200元、餐飲消費滿仟元最高回饋320元，聯名卡於館內餐飲及指定店櫃消費獨享點數回饋三倍送。館內現有超人氣可頌專賣店H.YEN快閃進駐，接下來還有桃園首家超人氣薯條品牌「Potato Corner」、「Engolili 英格莉莉輕食館」陸續登場，為美食版圖再添亮點。

全民普發現金1萬元即將入帳，全台零售通路業者紛紛摩拳擦掌，大江購物中心看準這波商機，將於11月5日至30日推出消費滿額贈送電子現金券活動，全館指定店櫃當日消費滿5仟元送4佰元，聯名卡友滿6仟元加贈100元；業者指出普發現金將成為推動市場動能的短期引擎，可望刺激年底消費需求，所以大江持續到年底會集結各業種陸續推出折扣優惠，包括大家電、珠寶及健康器材店櫃消費滿萬元折抵仟元，小家電滿5仟元現抵5佰元，讓民眾手中的萬元現金發揮更大效益。

此外，期間適逢雙11購物季，館內多家網路跨界品牌於實體店面同步推出購物節優惠，女鞋品牌D+AF於雙11全面五折起，ASA Perfume香水選品店的Diptyque Orpheon爵夢淡香精特價5,999元，ONE BOY輕鋒衣二件1,999元、犀牛盾RHINOSHIELD的Solid X / Clear防摔手機殼1,180元起，多重優惠利多之下可望帶動全館購物買氣。

11月全台百貨業進入周年慶熱潮，加上電商平台雙11夾殺之下，大江購物中心將於11月5至30日推出「好饗去大江」美食版周年慶促銷活動，集結館內50多家餐飲品牌推出買一送一、1+1超值優惠餐點等，聯名卡友首五日消費單筆滿999元獨享來店禮200元，此外單筆消費滿仟元贈送120元，滿2仟元贈送240元，以此類推每卡限定最高回饋480元。活動期間，持大江聯名卡於館內餐飲及指定店櫃消費，即可獨享點數三倍回饋，讓消費者可以享受美食也能輕鬆集點、折抵現金。