台新銀統籌主辦巨大機械50億元聯貸案 推動永續發展

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新銀行統籌主辦的巨大機械聯貸案完成簽約，由台新銀行法人金融事業總處執行長陳柏如(右三)、巨大機械董事長劉湧昌(右四)代表簽約。圖／台新銀行提供
台新銀行統籌主辦的巨大機械聯貸案完成簽約，由台新銀行法人金融事業總處執行長陳柏如(右三)、巨大機械董事長劉湧昌(右四)代表簽約。圖／台新銀行提供

台新銀行統籌主辦巨大機械五年期新台幣50億元聯貸案，於昨日完成簽約，本案資金規劃主要用於充實中期營運資金之用。

聯貸案係由台新銀統籌主辦，並擔任額度管理銀行，銀行團積極參與超額認購總額度達到新台幣52億元，最終以新台幣50億元額度辦理簽約，顯示金融業對於巨大機械長期營運發展深具信心。

巨大機械成立於1972年，總部位於台中，為知名跨國自行車製造商，以自有品牌「捷安特（Giant）」聞名全球，為全球知名自行車領導品牌，旗下自有品牌包括GIANT（捷安特）、Liv（女性專屬）、momentum（通勤品牌）和高端零件CADEX四大品牌。目前全球擁有9座製造廠，產品行銷超過75個國家，零售商多達1萬家，是少數垂直整合經營的自行車產業。此外，巨大在設計、研發、量產及銷售，服務至最終消費者，亦具備完整機能，可滿足自有品牌與OEM代工客戶的需求，為不同消費族群提供專屬的自行車產品與服務。

台新銀行持續推動永續金融發展，本次聯貸案之授信利率連結巨大機械永續指標利率優惠獎勵機制，提供企業推動ESG適當誘因，巨大機械在生產過程中減少碳排放量，增加再生能源使用，並邀請同業組建自行車永續聯盟（BAS），推動產業邁向永續生產，穩定營運績效與積極實踐ESG政策，獲得聯貸銀行團肯定，為企業及金融業共同成就綠色金融再創佳績。

巨大 自行車 台新 捷安特 ESG

