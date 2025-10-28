ITF 旅展11月7-10日南港展覽館登場 聚焦國旅、寵物友善旅行新趨勢

本屆ITF台北國際旅展11月7日至10日於台北南港展覽館一館1、4樓登場。今年展區規模再升級，並瞄準年末國旅商機、搭上寵物友善旅遊新趨勢，旅展現場提供國內外主題遊程、國旅住宿、美食饗宴、豐富表演與展場加碼回饋，滿足民眾年末出遊與聚餐計畫。

今年ITF旅展特別瞄準國旅商機。據交通部觀光署統計，2024年國人國旅達2.2億次，旅遊支出也首度突破5千億新台幣，寫歷年新高。線上旅行平台KKday表示，國旅商品中，高鐵假期與高鐵聯票因為靈活搭配各類票券、住房、交通與各地體驗，具備跨區移動、商務、觀光等需求，價格實惠，備受旅客喜愛。KKday近期推出北中南75折專案，包括「台北看展搭配住宿」、「台中米其林必比登美食搭配住宿」、「高雄演唱會與住宿」等多樣專案，另也推出親子樂園飯店、情侶出遊專案，滿足不同客群需求。

高鐵國旅聯票則訴求「全台美食吃透透」，高鐵車票最低67折起，加價5元起，有機會可以享受高雄弘記肉燥飯鋪、台南博仁堂、台南二牛牛肉湯的人氣必比登小吃。

梨山賓館推出「標準雙人房二泊二食平日住宿券」，旅展價僅6,600元，再加贈武陵農場與福壽山農場門票各兩張，讓旅客一次暢遊兩大賞楓勝地；想更輕鬆出遊的旅客，也可選擇「台北出發梨山包車兩天一夜」行程，每人平均5,500元即可享受專車接送、入住梨山賓館並遊覽武陵、福壽山及清水地熱。雲朗觀光推出每張僅2,200元、最低17折起的「雲朗聯合住宿券」，可自由選擇入住旗下飯店，五張券可入住日月潭雲品溫泉酒店，更首度開放九張券入住「蘇卡利‧漫活」一泊三食全包式體驗。高鐵推出多款超值假期，包含「搭高鐵送住宿」、「搭高鐵送租車」方案，每人最低2,980元起，也有眾多國旅一日行程可選擇。

氣溫轉涼，正是泡湯最佳季節。各大飯店推出年末限定優惠，溫泉、美食與住宿一次滿足。陽明山天籟渡假酒店以「金獎湯泉雙響」為主打，讓旅客以4折不到千元的價錢享受到露天湯泉與金獎冠軍牛肉麵；北投麗禧年度熱銷商品「雅緻山景客房一泊一食住宿券」，祭出年度最低42折優惠價，每張僅9,999元。

年底正是聚餐旺季。寒舍集團館展場獨賣優惠主推自助餐券組「十二廚」 十九張或「探索廚房」十四張 ，每組2.5萬元、最低73折起，加贈單人25折券4張，另現場購買兩張礁溪寒沐住宿券，加贈折抵25%住宿折扣券一張。晶華酒店集結全館人氣餐廳推出限量旅展優惠，栢麗廳自助餐推出各種餐券，最低七折起，故宮晶華龍蝦或烤鴨雙人分享券只要1,999元。士林萬麗的R bar逸庭，只要將近半價的799元即可享用經典台式牛排兩盤。

今年ITF也呼應「毛孩經濟」熱潮，寵物友善旅宿成為展場焦點。大板根森林溫泉酒店推出「芬多精寵物雙人客房」，讓旅客能以63折的優惠與毛小孩一同親近森林芬多精；瑞穗天合國際觀光酒店更以19折價格，推出「寵物溫馨家庭房」，不論是放鬆假期或自然探索，都能與毛孩共度難忘時光。