國統參加2025台灣國際水周 展現多項海水淡化技術實績

專業水資源整合龍頭廠商國統（8936）國際將於29日至31日參加由外貿協會主辦的「2025台灣國際水週（TIWW）」，在南港展覽館1館展出多項水資源技術成果與教育展示。

今年台灣國際水周以聯合國永續發展目標SDG6「潔淨及衛生水資源」為核心，規劃「科技水」、「韌性水」與「潔淨水」三大主題。國統本次展示「澎湖馬公第二海水淡化廠」，以及與水利署南區水資源分署合作推動的「曾文溪感潮河段水資源利用模廠建置計畫」，還有多項專利管材模型，展現公司在水資源領域整合上的全方位能力。

國統憑藉多年在海水淡化、水處理及管線領域的專業成果與實際行動，在本次國際水周(TIWW)榮獲首屆「AquaImpact 永續水標誌」肯定，展現「水資源永續、社會共好」的企業精神。

國統自2004年起，於澎湖建置全台第一座民間自營運的海水淡化廠，穩定供應離島用水，使澎湖成為全台唯一不缺水的地區，也成為國內最具指標性的海淡案例。公司去年更承攬全台規模最大的海水淡化廠——臺南海淡廠第一期工程（全期規劃每日20萬噸、第一期10萬噸目前興建中），協助政府強化南部地區供水韌性與永續發展。

此外，國統於本次展覽中，特別展出公司研發的「海水淡化技術體驗平台」，結合科學教育資源與互動式體驗，引導更多民眾認識水資源的重要性，提升社會對水源保護與節水的重視，持續推動水資源永續。此項「海水淡化技術體驗平台」將於本次展覽結束後捐贈予國立科學工藝博物館，為台灣水資源環境教育盡一份社會責任。

隨南科高雄第二(橋頭)園區污水處理廠一期新建工程、石門水庫至新竹聯通管－道路埋設段工程、鯉魚潭場第二送水管工程-管(二)等標案工程持續進行國統9月營收7.33億元為單月營收新高，較上月及去年同期大增48%與57%。第3季營收17.34億元、較第2季增加23%，且較去年同期成長45%，前三季整體營運逐步增溫。

目前在手工程訂單超過200億元，預計未來3年內將隨工程進度逐步認列，公司並積極爭取政府再生水、污水處理廠、海水淡化廠及重大管線布建等工程標案，整體營運展望可望維持穩健的成長動能。