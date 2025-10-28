義美總經理高志明現身新纖無人機青創基地動土 引爆合作聯想

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

新纖（1409）28日舉行「新光 InnovHUB」動土暨無人機青創基地啟用儀式，現場除集結產官代表外，老牌食品大廠義美總經理高志明也親自出席，引發市場聯想兩大傳產龍頭是否將攜手合作共拚無人機與低空經濟新藍海。

對此，新纖董事長吳東昇表示，雙方會相互介紹各自專案與技術，討論合作方向，合作形式可能包含投資與專案開發等多種模式。至於義美是否可能成為新纖旗下創投「蓋亞資本」（Gaia Capital）的股東之一，吳東昇說，目前尚未談過，但「不必人人同車，也可各自前往，一樣能抵達相同目的地」，顯示未排除多元合作的彈性空間。他也透露，新光集團旗下金控與百貨有多家創投，可望共同參與後續投資布局。

據悉，義美公司廠區就位於新光 InnovHUB 附近，雙方地緣相近，義美近年也對無人機市場高度關注，與盟立、新代強強聯手，合組「鞍新盟機器人製造公司」，攜手搶進當紅的無人機與機器人市場。若未來與新纖在無人機領域能展開合作，將有機會為台灣無人載具生態帶來實質整合效應。

此外，吳東昇也有意在園區內成立「無人機學校」，與政府政策相輔相成，推動產官學三方合作，從基礎培育無人機專業人才，建立完整教育與研發體系。他強調，「新光 InnovHUB」將是北台灣最大的無人機青創中心，未來與南台灣應各自發展、互補競爭，共同推進低空經濟產業化。

無人機 新纖 義美

