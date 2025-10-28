新纖搶進低空經濟 吳東昇推「InnovHUB」動土 打造無人載具創新基地

新纖（1409）董事長吳東昇28日出席「新光 InnovHUB」開工動土典禮暨無人機青創基地啟用儀式，他表示，這座位於桃園的新基地，將成為新纖從傳產邁向跨領域高科技的轉型樞紐。公司以無人機青創基地為核心場域，結合既有材料技術、人員與組織網絡，配合政府政策打造新興產業基地，園區將發揮「矽谷效應」，以地緣近距促進產業連結，推動跨界創新。

吳東昇表示，新纖的轉型理念是「與時俱進」，延續自父親時代的發展步伐，但也要「講新的語言」。他強調，園區將吸引新世代技術團隊進駐，促進不同領域的對話與合作，形成「新世代與新語言」的產業共創生態。

新光 InnovHUB 以無人載具為核心主題，範圍不限於無人機，涵蓋控制系統、材料、地面及海上無人載具與機器人，並將打造研發、測試、示範與考照場域。吳東昇指出，園區長期目標是形成完整的無人載具與機器人供應鏈生態圈，第一期兩棟建築中，第一棟已動工、第二棟洽談中，基地未來將持續擴建、導入更多創新企業。第一家進駐的廠商為新纖投資的極現科技。

他指出，InnovHUB 擁有一般工業區少見的「文武皆可」優勢，可同時辦理工廠登記與研發實驗，具備長期營運的法規條件；相較多數僅能作為辦公空間的青創園區，更有利於結合研發、生產與試製。

新纖是在2022年得標簽約桃園市政府與國產署合作規劃的「幼獅青年創業村暨智慧製造園區」案，取得50年地上權。吳東昇說，園區租期規劃為50年，後續將依產業趨勢彈性延展，打造一個可持續演化的創新聚落。會考量50加20年的長期週期，隨產業趨勢調整與擴展。

談及「低空經濟」趨勢，吳東昇看好台灣高速公路上空有機會成為未來低空運輸與資料收集的主力走廊，建議政府加速法規開放。他指出，目前無人載具應用以貨運與資料收集為主，未來仍有發展載人運輸的潛力。

新光 InnovHUB 坐落於桃園，鄰近電子、航太與精密製造聚落，能串聯感測技術、材料與系統整合供應鏈，快速支援無人載具產品的研發與量產。吳東昇形容，園區將發揮「矽谷效應」，以地緣近距促進產業連結，推動跨界創新。

新纖也將成立「蓋亞資本（Gaia Capital）」，專注支持青年創業與新創事業投資，結合集團內外創投夥伴，提供資金、技術與市場資源。未來，InnovHUB 將以無人載具為起點，逐步擴展至AI、機器人、生醫科技、3D列印、綠能與資料中心等領域，建立跨產業創新生態系。

他並說，InnovHUB 不以單一產值為衡量標準，而重視長期創新能量與跨域合作。「若做台積電，一公頃可做兩三百億；若種稻，一公頃二十萬，但同樣重要。」吳東昇指出，重點在於不同產業都能在此找到價值。