當年豬被撲殺堆成山一輩子忘不掉！撐過30年負債…他心疼：再遇非洲豬瘟我家真會完蛋

聯合新聞網／ 懸緝思維
「那年被撲殺的豬堆成山的畫面，我一輩子忘不了；花了30年還完債，如今又怕一夜回到解放前」豬農子弟的真實心聲。記者簡慧珍／攝影
「那年被撲殺的豬堆成山的畫面，我一輩子忘不了；花了30年還完債，如今又怕一夜回到解放前」豬農子弟的真實心聲。記者簡慧珍／攝影

29年前的陰影 口蹄疫帶來的家族巨變

看到一則「30年老豬農非洲豬瘟破產」的新聞真的很難過，一輩子的辛勞就在一瞬間毀於一旦。

回到29年前，我們全家就深陷這種痛苦中。國中放學回家，數千隻被撲殺的豬堆疊成山的景像，此時仍然歷歷在目。口蹄疫爆發，重創全國養豬戶，而倖免的豬農，最終也難有好結局。

當時口蹄疫是透過飛沫傳染，根本很難預防，但後來有了疫苗，才得以改善。

而台灣，好不容易經過23年的努力，農業部在2020年6月公佈，台灣已不是口蹄疫疫區。

非洲豬瘟的威脅 豬隻致死率100%

當2018年大陸爆發大規模非洲豬瘟時，當時政府也開始繃緊神經防範，為了就是避免像29年前的口蹄疫一樣，不僅是會影響數以萬計養豬戶的生計，更會重創台灣民生經濟。

非洲豬瘟最可怕的一點就是，豬隻感染致死率100%，且目前沒有疫苗，就好比人類感染愛滋病一樣，無藥可醫。

雖然非洲豬瘟不會傳染給人類，但它還是會透過食物、人類排泄物、以及廚餘傳播，所以這幾年政府對於廚餘養豬都有嚴格把控。

繼承的掙扎與家中的重擔

台灣政府經歷過口蹄疫事件後，已經有一定的防範能力，而這次在台中養豬戶檢驗出非洲豬瘟，又再次拉緊全國豬農的敏感神經。

這二天我也相當擔心，連續幾天打電話回家，想了解父母他們的心情，我想他們現在比我更擔心吧！

好不容易花了快30年，才將數千萬負債還到剩下幾百萬，如果再一次的非洲豬瘟打擊，我擔心他們很難撐得住。

前幾天在網路上看到前農業部部長陳吉仲的影片，敘述他爸爸因為口蹄疫，如何因此背下5百萬的負債，看著影片我也默默流下眼淚。

老實說，雖然從小我們一家人都是靠「豬」養大的，但我跟我弟都不願意承接養豬的事業，因為需要付出的勞力、成本、技術都是最多的，但風險也是最大的，可能因為一次的疫情，所有心血就會毀於一旦。

臺灣「養豬王國」的美名&傳承危機

這篇文章，我想說的是，請大家珍惜台灣的豬農。

因為，你知道嗎？日本是進口台灣豬肉最大宗的國家，他們超愛吃台灣豬肉，當時還給台灣稱為「養豬王國」的美名，可見在養殖上保有一定程度技術。

在口蹄疫爆發前，全台灣有2萬5千多戶的養豬戶，在口蹄疫爆發後，只剩下7千多戶。

但在我們家，我兄弟倆是沒有要繼續承接的意願，所以這7千多戶還會再少一戶。如果其他的未來二代、三代都不願意承接養豬的工作，那麼我們可能都得依賴進口豬了。

我們能為臺灣豬農做什麼？

而為了台灣的豬農，你可以為他們做什麼：

1.出國旅遊回台時，絕對不要攜帶任何疫區肉製品，包含肉乾、香腸...

2.不要亂丟廚餘或拿去餵豬，將含肉廚餘或來路不明肉品，依規定分類丟至垃圾車。

3.購買有合格標章、來源可追溯的產品，不買來路不明的豬肉。

希望藉由這篇文章，讓大家知道豬農們的辛苦，更能珍惜台灣豬肉。

可以的話把這篇文章分享出去，讓更多人知道防疫觀念，也使豬農都能繼續生存下去。

◎本文內容已獲 懸緝思維 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

口蹄疫 非洲豬瘟 豬農 香腸 疫苗 農業部 陰影 爸爸

相關新聞

