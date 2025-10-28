十大豪宅洗牌 陶朱隱園首次成交即空降第二名

陶朱隱園近期首度傳出一筆非關係人的成交案例，令十大豪宅排行榜再度洗牌。住商機構觀察實價登錄，歷年來成交總價最高的北市十處豪宅社區，其中此次成交的「陶朱隱園」17樓戶，首次成交即空降第二名，僅次於「文華苑」。

此外，這帶使得中工（2515）引爆市場熱度，股價連兩天亮燈，來到13.45元，創下一年多來新高，成交量暴增到五萬多張。

歷年來北市十大最高總價豪宅排行榜，由位於松山區的「文華苑」拿下，該社區次高樓層2戶，2022年7月由私法人以總價13億7400萬元買下，為有實價以來單筆交易總價最高之豪宅。不過，住商不動產台北市區協理錢思明表示，至於此次「陶朱隱園」所成交的17樓戶，僅知交易總價達12億元，此筆交易接近每坪400萬元，為全台單價最高的豪宅。

然而，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，「陶朱隱園」傳出首筆成交，雖振奮豪宅市場，惟面臨政策環境，未來僅個案能創如此天價。

觀察實價登錄，今年截至10月為止，北市總價逾億元的豪宅共計154筆，與去年同期共406筆相比，下滑幅度高達62.1%。賴志昶補充，北市高總價住宅交易量體明顯萎縮，尤其以中山區下滑幅度達91.6%最大，顯示自去年9月中央銀行實施第七波信用管制措施以後，加諸市場還有限貸等因素，億級豪宅市場遭遇毀滅式打擊，不僅高端客群出手謹慎，導致中古豪宅買氣重挫，品牌建商亦「棄守」此市場，今年以來億級以上豪宅新案屈指可數，預售豪宅交易量體持續下探，未來政策如無鬆綁，恐怕交易量難有起色。