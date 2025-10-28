光速火箭上櫃漲4.6% 預期營收逐季走高
台灣第一家IPO香水品牌光速火箭今天以承銷價32.5元掛牌上櫃，盤中股價至34元，漲4.6%，隨後力守紅盤，蜜月行情小漲。光速火箭表示，積極國際化布局，同時看好第4季為購物旺季，營收將逐季走高。
光速火箭表示，專注於香氛品牌經營，近年採取創新產品線策略、積極的國際化布局及數據驅動的營運模式。
在國際市場布局方面，光速火箭表示，已於日本、新加坡、上海、馬來西亞、香港等地設有32個銷售據點，除了與經銷商合作外，也打造社群話題，結合跨境電商直營模式提升聲量，針對不同市場的氣候與文化差異，同步開發專屬配方與產品線，擴大海外香氛市場影響力。
此外，光速火箭透過品牌深化、策略合作及通路拓展推升營運動能，也將開發大型連鎖通路品牌，並拓展至屈臣氏、康是美、寶雅與全聯等銷售通路，擴大消費覆蓋及市場滲透率。
光速火箭第3季合併營收新台幣1.76億元，季成長16.73%。展望第4季，光速火箭看好，隨著新品陸續上市，主力長銷商品持續推動促銷，加上「雙11」及「耶誕節」等購物旺季大型檔期效益，與中秋、雙十等連假觀光與送禮消費挹注，預期整體營收動能逐季走高。
